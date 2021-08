«Habt keine Angst!» – sagt der afghanische Moderator mit 8 bewaffneten Taliban im Rücken

Der Moderator versucht, die Zuschauerinnen und Zuschauer zu beruhigen, während er von bewaffneten Taliban umgeben ist. Die Angst steht ihm ins Gesicht geschrieben.

«Habt keine Angst», wendet sich dieser afghanische TV-Moderator an alle Zuschauenden, während acht bewaffnete Taliban hinter ihm stehen. Dieses Video vom afghanischen Fernsehsender Peace Studio ging gestern viral, nachdem es auf Twitter gepostet wurde.

Sichtlich verängstigt fordert der TV-Moderator der Sendung «Paradz» die Öffentlichkeit dazu auf, mit den Taliban zu kooperieren und keine Angst zu haben. Währenddessen wird er von zwei bewaffneten Taliban flankiert, die scheinbar ins Leere starren.

Erst als die Kameraperspektive wechselt, ist erkennbar, dass sich gleich acht Taliban um das Moderatorenpult drängen.

In einem längeren Video, gepostet von BBC-Reporter Kian Sharifi, interviewt der Moderator im Anschluss einen der anwesenden Taliban-Kämpfer.

Angst ist allgegenwärtig

Seit der Machtübernahme am 15. August geraten Journalistinnen und Journalisten immer wieder ins Visier der Taliban. Dies obwohl die Taliban behaupten, freie Presse im Land zu erlauben.

Die Angst innerhalb der Bevölkerung ist gross. Noch immer versuchen Tausende Afghaninnen und Afghanen vor dem Regime der Taliban zu fliehen.

Als Folge davon kommt es am Flughafen immer wieder zu chaotischen Szenen, was Evakuierungen schwierig macht. Am vergangenen Donnerstag kam es gar zu zwei Selbstmordanschlägen durch den IS.

Noch bis morgen erlauben die Taliban Evakuierungseinsätze, danach soll Schluss sein. (saw)