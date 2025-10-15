recht sonnig12°
Afghanistan und Pakistan: Tote bei erneuten Gefechten im Grenzgebiet

Afghanistan meldet Tote bei erneuten Gefechten mit Pakistan

15.10.2025, 14:1815.10.2025, 14:18

Die Gefechte an der Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan halten an: Am frühen Morgen gab es nach Angaben der islamistischen Taliban und des pakistanischen Militärs Schusswechsel in den Grenzprovinzen Kandahar und Baluchistan. Kabul und Islamabad machen sich gegenseitig für die Konfrontation verantwortlich.

Smoke goes up after a shell exploded in a border area during clashes between Pakistan and Afghan forces, as seen from Pakistan side of the border near Chaman, Pakistan, Wednesday, Oct. 15, 2025. (AP P ...
Rauch steigt nach einer Granatenexplosion in einem Grenzgebiet während Kämpfen zwischen pakistanischen und afghanischen Streitkräften auf.Bild: keystone

Nach Angaben des Taliban-Sprechers Sabihullah Mudschahid kamen bei pakistanischen Angriffen im südafghanischen Kandahar zwölf Zivilisten ums Leben, mehr als hundert seien verletzt worden. Der afghanische Sender Tolonews meldete unter Berufung auf ein Krankenhaus vor Ort 10 bis 15 Tote und mehr als 80 Verletzte. Unter den Opfern seien Frauen und Kinder.

People bring a man, who was injured in the clashes between Pakistan and Afghan forces in border area, for medical treatment at a hospital in Chaman, a town on the Pakistan side of the border, Wednesda ...
Ein verletzter Mann wird ins Krankenhaus gebracht.Bild: keystone

Das pakistanische Militär spricht in seiner Meldung dagegen von 15 bis 20 getöteten Taliban-Kämpfern. Angaben zu Opfern auf pakistanischer Seite machte es keine.

Die Spannungen waren nach Berichten über Luftangriffe in der afghanischen Hauptstadt Kabul in der vergangenen Woche eskaliert. Pakistan hat Berichte über eine Verwicklung weder offiziell bestätigt noch zurückgewiesen. Pakistanische Geheimdienstkreise teilten der Deutschen Presse-Agentur mit, die Angriffe hätten Noor Wali Mehsud gegolten, dem Kopf der pakistanischen Taliban (TTP).

Eine 2'400 Kilometer lange Grenze

Pakistan hat seit einer Weile mit zunehmender Gewalt durch die TTP zu kämpfen und wirft den Taliban im Nachbarland vor, Kämpfern auf ihrem Boden Schutz zu gewähren.

Die Machthaber in Kabul weisen die Vorwürfe zurück. Sie bezichtigten ihrerseits die pakistanische Seite, hinter jüngsten Angriffen des IS-Ablegers Islamischer Staat Provinz Khorasan (ISPK) in Afghanistan zu stecken. Dieser operiere von Pakistan aus mit Unterstützung des dortigen Militärs. Islamabad weist das zurück.

Die Nachbarländer teilen sich eine rund 2'400 Kilometer lange Grenze, die 1893 zwischen dem damaligen Britisch-Indien und dem Emirat Afghanistan entstand. Der Verlauf der als «Durand-Linie» bekannten faktischen Grenze ist zwischen den Ländern umstritten. (sda/dpa)

«Vergeltungsaktionen» der Taliban: 58 pakistanische Soldaten bei Gefechten getötet
