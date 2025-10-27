anhaltender Regen
DE | FR
burger
International
Afrika

Präsident Kamerun Paul Biya für achte Amtszeit wiedergewählt

Cameroon&#039;s President Paul Biya and First Lady Chantal Biya attend a political rally at Lamido Yaya Dairou Stadium in Maroua, Cameroon, Tuesday, Oct. 7, 2025. (AP Photo/Welba Yamo Pascal) Pictures ...
Paul Biya ist seit 1982 Präsident von Kamerun: Er ist die Definition des Sesselklebers. Rechts die First Lady Chantal Biya.Bild: keystone

Mit 92 Jahren: Kameruns Präsident zum siebten Mal wiedergewählt

27.10.2025, 15:2827.10.2025, 15:28

Kameruns Präsident Paul Biya ist im Alter von 92 Jahren für eine achte Amtszeit wiedergewählt worden. Der älteste Präsident der Welt siegte nach Angaben des Verfassungsrats des zentralafrikanischen Landes mit mehr als 53 Prozent der Stimmen.

Dies ist sein schlechtestes Ergebnis seit 1992. Die Wahlen in Kamerun gelten als unfrei.

Zweiter wurde den offiziellen Angaben zufolge Ex-Minister Issa Tchiroma Bakary (76) mit rund 35 Prozent. Tchiroma beansprucht den Sieg für sich und rief die Kameruner zu einem Aufstand auf. Dutzende seiner Unterstützer wurden bei Protesten festgenommen. Mehrere andere der insgesamt elf Oppositionskandidaten legten beim Verfassungsrat Einsprüche wegen Unregelmässigkeiten ein, die allesamt abgewiesen wurden.

epa12444499 Presidential candidate Issa Tchiroma Bakary, leader of the Cameroon National Salvation Front and former employment minister, attends a campaign rally in Maroua, Cameroon, 09 October 2025 ( ...
Tchiroma Bakary sieht sich als Wahlsieger und rief seine Anhängerinnen und Anhänger zu Protesten auf.Bild: keystone

Am Vorabend der Verkündung gab es in mehreren Städten Kameruns Proteste von Tchiromas Anhängern. In der Hafenstadt Douala kamen dabei nach Behördenangaben vier Menschen ums Leben.

Hälfte Kameruns ist minderjährig

Biya ist seit 1982 Präsident und war davor seit 1975 Premierminister. Länger ist weltweit nur der Diktator in Kameruns Nachbarland Äquatorialguinea, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, im Amt. Vollendet Biya die jetzt begonnene Amtszeit, wird er bei der nächsten Wahl fast 100 Jahre alt sein.

epa12448979 Cameroon President Paul Biya (R) watches his wife Chantal cast her vote during the presidential election in Yaounde, Cameroon, 12 October 2025. Twelve candidates are running in the preside ...
Für wen Chantal Biya wohl ihre Stimme abgegeben hat?Bild: keystone

Kamerun hat rund 30 Millionen Einwohner, die Hälfte von ihnen Kinder und Jugendliche. Rund acht Millionen Wahlberechtigte hatten sich für die Abstimmung registriert.

Das Land war einst deutsches Kolonialgebiet, das nach dem Ersten Weltkrieg zwischen Frankreich und Grossbritannien aufgeteilt wurde. In einem Konflikt zwischen der französischsprachigen Mehrheit und Separatisten in den englischsprachigen Regionen des Landes sind seit 2017 mindestens 6'500 Menschen getötet und Hunderttausende vertrieben worden. Zudem gibt es im Norden Angriffe islamistischer Terroristen.

Opposition, Meinungs- und Pressefreiheit sind stark eingeschränkt. Zu den Problemen des Landes gehören Verschuldung, Korruption, eine zerfallende Infrastruktur sowie Jugendarbeitslosigkeit. Schätzungen zufolge leben rund 40 Prozent der Einwohner Kameruns in Armut. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:

Kameruns Präsident tritt mit 92 zur Wiederwahl an

Löwen-Tourismus in Südafrika – Tierleid unter dem Deckmantel des Artenschutzes

Video: watson/hanna dedial
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
2
Die Wetterpropheten haben geschmöckt: Das sind ihre Prognosen für den Winter
3
«Wir brauchen Trump, mindestens für eine weitere Amtszeit. Die bekommt er 2028»
4
Es. Ist. Fucking. Aus.
5
Spanien gewinnt Paralympics-Gold – 10 von 12 Basketballern sind gar nicht behindert
Meistkommentiert
1
Neue EU-Verträge: 570'000 Personen würden nach 5 Jahren Recht auf Daueraufenthalt erhalten
2
«Lasse mir nicht von Linken die Wirtschaft erklären»: SVP-Matter teilt in EU-«Arena» aus
3
Mit dieser Putin-Methode könnte sich Trump eine dritte Amtszeit sichern
4
Meditation gilt als Königsweg bei Stress, hat aber auch Schattenseiten
5
Nachtarbeit, 6 Tage, 12 Stunden am Tag: So verdient ein Bäcker sein tägliches Brot
Meistgeteilt
1
Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
2
Nach Federers Gegensmash schmeisst Roddick frustriert sein Racket weg
3
Ballons aus Weissrussland legen Betrieb an Flughäfen in Litauen lahm
4
«Eine Wandergruppe reicht nicht» – so kommst du aus der Einsamkeit heraus
5
Juventus entlässt Trainer Tudor +++ Kyshawn George verliert mit den Washington Wizards
«Ich dachte, ich hätte mehr Zeit»: Ex-NFL-Star Nick Mangold mit 41 Jahren verstorben
Er gehört bei den New York Jets zu den Vereinslegenden. Nun ist Nick Mangold gestorben. Erst vor wenigen Tagen hatte er noch einen Aufruf gepostet.
Nick Mangold, früherer Center der New York Jets, ist tot. Der langjährige NFL-Profi starb im Alter von 41 Jahren an den Folgen einer Nierenerkrankung. Das teilte sein früherer Klub am Sonntag mit.
Zur Story