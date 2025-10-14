wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
International
Afrika

Präsident von Madagaskar Rajoelina löst Nationalversammlung auf

President of Madagascar Andry Nirina Rajoelina addresses the 80th session of the United Nations General Assembly, Wednesday, Sept. 24, 2025, at U.N. headquarters. (AP Photo/Pamela Smith) Andry Nirina ...
Andry Rajoelina ist seit 2019 Präsident von Madagaskar.Bild: keystone

Präsident von Madagaskar löst Nationalversammlung auf

14.10.2025, 13:4614.10.2025, 13:46

Der ausser Landes geflohene Präsident von Madagaskar, Andry Rajoelina, hat auf seinem X-Profil die Auflösung der Nationalversammlung des Inselstaates per Dekret erklärt.

Dies sei zur Wiederherstellung der Ordnung in dem Inselstaat und der Stärkung der Demokratie nötig, schrieb er. «Das Volk muss wieder gehört werden. Platz für die Jugend.» Der stellvertretende Parlamentspräsident Siteny Randrianasoloniaiko zweifelte die Legalität der Parlamentsauflösung an.

Die Opposition wollte am Dienstag im Parlament ein Amtsenthebungsverfahren gegen Rajoelina einleiten. Die Abgeordneten hatten sich zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Dekrets zwar im Parlament versammelt, es fand aber keine reguläre Sitzung statt.

Aufenthaltsort Rajoelinas weiterhin unbekannt

Wo sich Rajoelina derzeit aufhält, ist unbekannt. Er hatte am Montagabend in einer live übertragenen Videoansprache angegeben, er habe sich an einen sicheren Ort begeben müssen, um sein Leben zu schützen. Zu einem möglichen Rücktritt äusserte Rajoelina sich nicht. Stattdessen appellierte er an die Bevölkerung seines Landes, die bestehende Ordnung zu achten

Einem Bericht des französischen Rundfunksenders RFI zufolge war Rajoelina nach wochenlangen Protesten auf Madagaskar bereits am Sonntag von einer französischen Militärmaschine ausgeflogen worden. Dazu gab es demnach eine entsprechende Vereinbarung mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. Rajoelina hatte 2014 die französische Staatsbürgerschaft erhalten.

Proteste dauern seit Wochen an

Seit Ende September fordern vor allem junge Menschen mit teils gewalttätigen Demonstrationen den Rücktritt Rajoelinas. Hintergrund sind hohe Lebenshaltungskosten und mangelnde Perspektiven für die junge Generation.

KEYPIX - epa12442715 Activists stands next to a makeshift barricade during an anti-government protest in Antananarivo, Madagascar, 09 October 2025. Andry Rajoelina, Madagascar&#039;s president, has as ...
Seit September fordern vor allem junge Einwohner Madagaskars den Rücktritt des Präsidenten.Bild: keystone

Unklar ist, wie viel Kontrolle Rajoelina überhaupt noch über die Lage im Land hat. Am Wochenende hatte eine aufständische Einheit der Armee erklärt, sie habe die Kontrolle über die Land-, Luft- und Seestreitkräfte des Inselstaates vor der südöstlichen Küste Afrikas übernommen. Zahlreiche Soldaten schlossen sich den Protesten an. Das Präsidentenbüro sprach von einem Putschversuch. (sda/dpa)

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart
1 / 27
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart

Danijel Sturm: Auf welcher Position der slowenische Nationalspieler spielt, kannst du dir ja denken.
quelle: keystone / anthony anex
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump wird in Israel mit Lob überhäuft
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Stefanie Heinzmann: «Ich habe Frieden mit meinem Körper gefunden»
2
Ex-Marine-Captain erhebt happige Vorwürfe: «Das Projekt F-35 ist gescheitert»
3
Badener Restaurant erhält 15 Gault-Millau-Punke und schliesst 4 Tage später
4
Meteorologen sehen mehrere Hinweise für einen kalten, schneereichen Winter
5
«Wenn ich das im Laden sehe, frage ich mich: Wer kauft das noch?»
Meistkommentiert
1
Kushner und Witkoff sollen Hamas-Chef getroffen haben +++ Tote nach israelischem Angriff
2
US-Regierung will Presse-Arbeit im Pentagon einschränken
3
Umfrageschock für SRG: Jetzt starten Fernsehstars eine PR-Tour durch Schweizer Beizen
4
Krankenkassenprämien: So lässt sich das Leben von 85 % der Schweizer verändern
5
Millionenschaden nach Palästina-Demo – «Würde einem solchen Sauhaufen nie hinterherlaufen»
Meistgeteilt
1
Angriffe auf Charkiw ++ Selenskyj will mit Trump über Marschflugkörper verhandeln
2
Vor 25 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo
3
Auf diesen 9 Wanderungen leuchten dich die Lärchen goldig an
4
Ein schrecklicher Unfall sorgt dafür, dass Petr Cech nie mehr ohne Helm spielt
5
«Leider lassen sich viele Eliten von Trump einschüchtern»
China/USA: TACO-Trump ist zurück
Der Handelskrieg zwischen den beiden Supermächten nimmt wieder Fahrt auf.
Derzeit lässt sich Donald Trump in Ägypten feiern. Es sei ihm gegönnt. Vielleicht ist es dem US-Präsidenten ja tatsächlich gelungen, das Tor zu einem Frieden im Nahen Osten aufzustossen. Ganz anders sieht es jedoch im Handelskrieg mit China aus. Dort ist das Fenster für eine dauerhafte, stabile Beziehung der beiden Supermächte im Begriff, sich wieder zu schliessen.
Zur Story