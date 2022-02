Ölförderschiff explodiert vor Küste Nigerias

Ein Ölförderschiff mit möglicherweise bis zu zwei Millionen Barrel Öl (317'974'590 Liter) an Bord ist vor der Küste Nigerias explodiert.

Die «Trinity Spirit», mit einer Verarbeitungskapazität von 22'000 Barrel (3'497'720 Liter) Rohöl pro Tag, sei am frühen Mittwochmorgen im südlichen Bundesstaat Delta State in Flammen aufgegangen und gesunken, teilte die zuständige Firma Shebah Exploration and Production Company Limited (Sepcol) am Donnerstag mit.

Eine Untersuchung der Unfallursache sei eingeleitet worden, sagte Shebah Geschäftsführer Ikemefuna Okafor. Auf dem Schiff habe sich eine Besatzung von zehn Leuten befunden. Todesfälle seien noch nicht gemeldet worden, so Okafor.

Nigeria ist der grösste Ölproduzent des afrikanischen Kontinents. Rohöl ist die wichtigste Einnahmequelle des mit gut 200 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Landes Afrikas. Im Niger Delta kommt es immer wieder zu weitflächiger Ölverschmutzung, teils durch Unfälle und Fahrlässigkeit, aber auch durch Sabotage von Gegnern der Ölindustrie.

(yam/sda/dpa)