Ein Mann kauert in den Trümmern seines Hauses, 25. Juli 2024, Manila, Philippinen. Bild: keystone

Taifun «Gaemi» wütet auf den Philippinen – mindestens 30 Tote

Die Zahl der Toten auf den Philippinen durch Taifun «Gaemi» steigt. Mindestens 33 Menschen kamen bei Erdrutschen und Sturzfluten im Zuge des schweren Tropensturms ums Leben, wie aus Mitteilungen verschiedener Polizeistationen hervorging. Allein in der heftig betroffenen Hauptstadt Manila starben demnach fast ein Dutzend Menschen.

Zeitweise stand in den vergangenen Tagen das Wasser in Manila meterhoch in den Strassen. Mittlerweile seien die Wassermassen grösstenteils abgeflossen, so dass langsam das ganze Ausmass der Schäden klar werde, sagten Augenzeugen. Einige Gebiete der Hauptstadt waren zeitweise nicht zugänglich gewesen.

210'000 Menschen in Evakuierungszentren

Dem Katastrophenschutz zufolge sind in dem südostasiatischen Inselstaat mehr als 1,3 Millionen Menschen von den Folgen schwerer Unwetter betroffen. Nach Angaben des philippinischen Wetterdienstes Pagasa hatte «Gaemi» zuletzt den Südwestmonsun, der bereits seit dem 11. Juli heftige Niederschläge gebracht hatte, noch verstärkt. Rund 210'000 Menschen sind obdachlos und wurden in Evakuierungszentren untergebracht.

Menschen harren in Evakuierungszentren aus, 25.07.2024, Manila, Philippinen Bild: keystone

Von den Philippinen war der Sturm am Donnerstag weiter nach Taiwan gezogen, wo es ebenfalls Todesopfer gab, und anschliessend nach China. Hier wurden vorsorglich mehr als 150'000 Menschen in Sicherheit gebracht.

Die Philippinen werden jedes Jahr von durchschnittlich etwa 20 Taifunen getroffen. Der bisher schlimmste Sturm «Haiyan» hatte im November 2013 mehr als 6300 Menschen das Leben gekostet. (sda/dpa)