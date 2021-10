Afghanistan-Konferenz in Teheran ohne Taliban

Teheran, 26. Oktober 2021: Der iranische Aussenminister Hossein Amir-Abdoulahian (rechts) begrüsste den pakistanischen Aussenminister Shah Mahmood Qureshi (links) zur Afghanistan-Konferenz. Bild: keystone

Bei einer Konferenz in Teheran über die politische Zukunft Afghanistans ist die Teilnahme der Taliban nicht vorgesehen. Beraten werden sich die Aussenminister Irans, Pakistans, Tadschikistans, Turkmenistans und Usbekistans – alles Nachbarländer Afghanistans. Per Videokonferenz werden offiziellen Angaben zufolge auch die Chefdiplomaten Chinas und Russlands zugeschaltet.

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi sollte die eintägige Konferenz in der iranischen Hauptstadt eröffnen. Für den Iran gehe es laut Aussenamtssprecher Said Chatibsadeh in erste Linie darum, dass alle politischen Gruppierungen an der politischen Zukunft Afghanistans beteiligt sind. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten sämtliche Nachbarstaaten Afghanistans konstruktiv zusammenarbeiten. Gleichzeitig solle jegliche ausländische Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes vermieden werden, so der Sprecher auf Twitter.

