Nebel
DE | FR
burger
International
Asien

Zahl der Toten in Vietnam durch Sturm Bualoi steigt

Zahl der Toten in Vietnam durch Sturm «Bualoi» steigt

30.09.2025, 07:1630.09.2025, 07:16

In Vietnam ist die Zahl der Toten durch den heftigen Tropensturm «Bualoi» weiter gestiegen. Mindestens 19 Menschen kamen ums Leben, mehr als ein Dutzend werden noch vermisst, darunter vor allem Fischer. Die meisten Opfer seien in den Wassermassen, bei Erdrutschen oder durch herabstürzende Trümmerteile gestorben, hiess es in einem Bericht der Behörde für Katastrophenmanagement. Weitere 92 Menschen wurden verletzt.

Houses are damaged in the aftermath of typhoon Bualoi in Thanh Hoa, Vietnam, Monday, Sept. 29, 2025. (Viet Hoang/VNExpress via AP) Vietnam Asia Storm
«Bualoi» ist nach dem Taifun «Ragasa» der zweite grosse Sturm, der auf die Philippinen trifft.Bild: keystone

Mehr als 120'000 Häuser seien zudem teilweise oder komplett zerstört worden, hiess es. Auch stürzten rund 50'000 Bäume um. Besonders stark betroffen war die nördliche Küstenregion Ha Tinh.

Dutzende Flüge gestrichen

Nachdem er zuvor auf den Philippinen gewütet hatte, war «Bualoi» am Sonntagabend mit orkanartigen Winden, schweren Gewittern und Starkregen in Vietnam nördlich der Stadt Vinh auf Land getroffen. Betroffen war auch die bei Touristen beliebte frühere Hauptstadt Hue, die für ihre historischen Tempel und Pagoden bekannt ist.

Mehr als 40 Flüge wurden in den vergangenen Tagen in der Region gestrichen, viele weitere waren verspätet. Auch in der Landwirtschaft gab es schwere Schäden.

Noch kein Ende des Starkregens

Derweil wurden in verschiedenen Landesteilen weiter schwere Regenfälle gemeldet, die nach Behördenangaben auch in den nächsten Tagen weiter Überschwemmungen und Sturzfluten auslösen könnten. In mehreren Städten haben sich die Strassen in Flüsse verwandelt. Auch in der Hauptstadt Hanoi kam es zu heftigen Niederschlägen.

Dark clouds hang over the Hanoi skyline and the Red River after Typhoon Bualoi swept across the country, in Hanoi, Vietnam, Monday, Sept. 29, 2025. (AP Photo/Dan Dockery) Vietnam Weather
Dunkle Gewitterwolken hängen über Hanoi.Bild: keystone

Vor einem Monat hatte Taifun «Kajiki» zentrale und nördliche Regionen in Vietnam schwer getroffen und mindestens drei Menschen das Leben gekostet. Es kam zu teils heftigen Überschwemmungen. Im vergangenen Jahr waren bei dem Taifun «Yagi» in Vietnam rund 300 Menschen gestorben und schwere Schäden entstanden. (sda/dpa)

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Zahl der Taifun-Opfer auf den Philippinen steigt
1 / 10
Zahl der Taifun-Opfer auf den Philippinen steigt
Die Zahl der Toten nach dem heftigen Taifun «Rai» auf den Philippinen steigt weiter.
quelle: keystone / ovp handout
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Taifun «Bualoi» trifft auf die Philippinen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
2
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Warum Putin in argen Nöten ist
5
JSVP-Fiechter fordert wegen der Swisscom neue Abstimmung – so reagiert ein Politologe
Meistkommentiert
1
Digitale Skepsis in einer digitalisierten Gesellschaft
2
80 Eigenmarken verschwinden aus dem Migros-Regal – auch M-Budget betroffen
3
«Wenn ich über unsere Zukunft sprechen will, sagt sie nur ‹mal luege›»
4
So geht es mit der E-ID weiter – und ab wann du sie benutzen kannst
5
«Können uns keine Ferien mehr leisten» – das Tessin leidet unter den Krankenkassenprämien
Meistgeteilt
1
Blackout in Belgorod nach ukrainischem Angriff ++ massive russische Luftangriffe
2
Du magst Nutella? Dann solltest du schnell nach Malmö aufbrechen
3
Trump will 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme
4
WM-Silberheld Knak wechselt nächste Saison zum ZSC + Ljunggren zurück in Fribourg
5
«Das wird Probleme geben»: Blatten VS schwimmt im Spendengeld
König Charles lädt Prinz Andrew und Fergie von Weihnachtsfest aus
Die Weihnachtsfeiertage will König Charles III. ohne seinen Bruder und dessen Frau verbringen. Auch in Zukunft sollen Andrew und Fergie «unsichtbar» bleiben.
Prinz Andrew und Sarah «Fergie» Ferguson sollen erneut keine Einladung zum königlichen Weihnachtsfest erhalten. Laut der britischen Tageszeitung «Times» hat König Charles III. deutlich gemacht, dass sein Bruder und dessen Ex-Frau bei den diesjährigen Feierlichkeiten unerwünscht sind. Der Hauptgrund für den erneuten Ausschluss sind offenbar neue Enthüllungen über Fergies intensive Verbindungen zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.
Zur Story