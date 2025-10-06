20 Verletzte durch Schüsse auf Strasse in Sydney

In einer geschäftigen Strasse der australischen Metropole Sydney hat ein Mann Dutzende Schüsse abgefeuert und dabei 20 Menschen verletzt. Der Mann schoss laut der Polizei am Sonntagabend (Ortszeit) «willkürlich auf vorbeifahrende Fahrzeuge, darunter Polizeifahrzeuge».

Nach den Schüssen geht der Alltag vor dem Tatort normal weiter. Bild: keystone

Insgesamt habe er im Stadtteil Inner West schätzungsweise 50 bis 100 Schüsse abgegeben, teilte die Polizei mit.

Zwei Stunden nach Beginn des Schusswaffenangriffs nahm die Polizei den 60-Jährigen in einer Wohnung über einem Geschäft fest. Wegen während seiner Festnahme erlittener Verletzungen wurde der Verdächtige in ein Spital gebracht, wie die Polizei weiter mitteilte.

Bei dem Angriff hatte ein Mann eine Schusswunde erlitten. Dieser habe sich selbst in ein Spital begeben, sein Zustand sei ernst, erklärte die Polizei. 19 weitere Menschen wurden nach den Schüssen wegen Wunden behandelt, die sie durch Glassplitter und andere Splitter erlitten hatten. Einige von ihnen wurden ins Spital eingeliefert.

Die Ermittlungen der Polizei dauerten an. Schusswaffenangriffe sind in Australien relativ selten. Automatische und halbautomatische Waffen sind dort verboten, seit ein Bewaffneter 1996 in Port Arthur auf der Insel Tasmanien 35 Menschen erschossen hatte. (sda/afp)