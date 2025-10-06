wolkig, aber kaum Regen
20 Verletzte durch Schüsse auf Strasse in Sydney

06.10.2025, 07:4506.10.2025, 07:45

In einer geschäftigen Strasse der australischen Metropole Sydney hat ein Mann Dutzende Schüsse abgefeuert und dabei 20 Menschen verletzt. Der Mann schoss laut der Polizei am Sonntagabend (Ortszeit) «willkürlich auf vorbeifahrende Fahrzeuge, darunter Polizeifahrzeuge».

epa12433927 Cars drive past the scene of a shooting in Croydon Park in Sydney, Australia, 06 October 2025. A man is in a hospital under police guard as investigators probe a motive for a shooting on a ...
Nach den Schüssen geht der Alltag vor dem Tatort normal weiter.Bild: keystone

Insgesamt habe er im Stadtteil Inner West schätzungsweise 50 bis 100 Schüsse abgegeben, teilte die Polizei mit.

Zwei Stunden nach Beginn des Schusswaffenangriffs nahm die Polizei den 60-Jährigen in einer Wohnung über einem Geschäft fest. Wegen während seiner Festnahme erlittener Verletzungen wurde der Verdächtige in ein Spital gebracht, wie die Polizei weiter mitteilte.

Bei dem Angriff hatte ein Mann eine Schusswunde erlitten. Dieser habe sich selbst in ein Spital begeben, sein Zustand sei ernst, erklärte die Polizei. 19 weitere Menschen wurden nach den Schüssen wegen Wunden behandelt, die sie durch Glassplitter und andere Splitter erlitten hatten. Einige von ihnen wurden ins Spital eingeliefert.

Die Ermittlungen der Polizei dauerten an. Schusswaffenangriffe sind in Australien relativ selten. Automatische und halbautomatische Waffen sind dort verboten, seit ein Bewaffneter 1996 in Port Arthur auf der Insel Tasmanien 35 Menschen erschossen hatte. (sda/afp)

Das Oktoberfest bleibt am Mittwoch nach einer Bombendrohung vorläufig geschlossen
Zahl der Toten nach Schuleinsturz in Indonesien steigt
Rund um die Uhr suchen Rettungskräfte in den Trümmern eines eingestürzten Internats nach Opfern. Immer mehr Leichen werden gefunden - und noch immer werden Schüler vermisst.
Nach dem Einsturz eines vierstöckigen Schulgebäudes in der indonesischen Provinz Ost-Java werden immer mehr Tote gefunden. In der Nacht auf Sonntag seien 11 Leichen aus den Trümmern geborgen worden – damit erhöhe sich die Zahl der Toten auf 36, teilte die örtliche Such- und Rettungsbehörde auf einer Pressekonferenz mit. 27 Menschen würden weiterhin vermisst, hiess es. Rettungskräfte seien rund um die Uhr an dem Internatsgebäude in der Stadt Sidoarjo im Einsatz. Insgesamt sollen 167 Menschen zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Gebäude gewesen sein, von denen 104 überlebt haben.
