Die 15 heissesten Orte der Welt sind alle in Australien



Die 15 heissesten und kältesten Orte sind derzeit in je nur einem Land

Australien schwitzt wie lange nicht mehr. Die 15 heissesten Ort der Welt liegen nach einer Übersicht des Wetterdienstes El Dorado vom Mittwoch derzeit alle in Australien.

In Australien ist derzeit Sommer. Die Schulen machen Pause, die Strände sind voll. Solch hohe Temperaturen sind aber auch für die Australier ungewöhnlich. Die 50-Grad-Marke wurde zuletzt 1998 überschritten: In Mardie im Westen Australiens war es damals 50.5 Grad heiss. Im Januar 1960 wurden am Flughafen von Oodnadatta im Süden des Kontinents sogar 50.7 Grad erreicht.

Das sind die 15 heissesten Orte der letzten 24 Stunden

Die höchste Temperatur wurden in der Gemeinde Tarcoola im Süden des Kontinents gemessen: 49.1 Grad Celsius. Jetzt schauen alle darauf, ob die 50-Grad-Marke geknackt wird.

Hier die Übersicht: Screenshot El Dorado

Die Hitzekarte sieht dann so aus: Bild: bureau of meteorology

Das sind die 15 kältesten Orte

Die kältesten 15 Orte sind derzeit allesamt in – wer hätte das gedacht – Russland. Die Arbeitersiedlung Yurty an der Linie der Transsibirischen Eisenbahn in der Oblast Irkutsk hatte -56 Grad Celsius auf dem Thermometer, gut 100 Grad kühler als in Tarcoola.

screenshot El Dorado

Fun Fact am Rande: Der wärmste Ort in Europa war ebenfalls in Russland:

screenshot El Dorado

Nevinnomyssk liegt nördlich des Kaukasus

