Renovate Switzerland behindert den Verkehr in der Berner Innenstadt

Rund zwanzig Aktivistinnen und Aktivisten von Renovate Switzerland haben in der Stadt Bern am Samstagnachmittag den Verkehr zwischen dem Bahnhof und dem Kocherpark mit einem langsamen Marsch behindert. Die Polizei tolerierte die Kundgebung und regelte den Verkehr, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort beobachtete.

Proteste im Irak und Iran nach Koranverbrennung in Schweden

Nach der Verbrennung eines Korans in Schweden haben im Irak Tausende Menschen sowie im Iran religiöse Studenten demonstriert. In Bagdad und anderen Teilen des Iraks versammelten sich am Freitag den zweiten Tag in Folge Tausende, wie Augenzeugen berichteten. Sie zogen nach dem Freitagsgebet durch die Strassen und forderten, den Mann zur Verantwortung zu ziehen, der ein Exemplar der heiligen Schrift des Islams vor der Stockholmer Moschee angezündet hatte.