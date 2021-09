22 Berliner Bezirke melden exakt dieselben Wahlresultate: Sie sind nur «geschätzt»

Ein bisschen auffällig war es schon: 22 Wahlbezirke in Charlottenburg-Wilmersdorf haben am Wahlsonntag in Berlin die exakt gleichen Zahlen gemeldet.

Der Rundfunk Berlin Brandenburg (rbb) ist der Sache nachgegangen – und auf eine brisante Erklärung gestossen: Die Zahlen sind geschätzt, erklärt der Bezirkswahlleiter von Charlottenburg-Wilmersdorf, Felix Lauckner. «Soweit keine Mandatsrelevanz ersichtlich ist», seien solche Schätzungen erlaubt.

Zählen? Ach was, Schätzen! Bild: keystone

Weshalb aber auch am dritten Tag nach den Wahlen zur Berliner Bezirksverordnetenversammlung nur Schätzungen vorliegen, ist unklar. Das tatsächliche Wahlergebnis der 22 Wahlbezirke in Charlottenburg-Wilmersdorf werde in den Folgetagen «nacherfasst».

Diese Schätzungen sind nicht die einzigen Wahl-Pannen, die die Wahlen in Berlin am Sonntag trübten: Lange Wartezeiten vor Wahllokalen, nicht genügend Wahlzettel und Wahlzettel aus falschen Bezirken wurden gemeldet. Aufgrund der vielen Unregelmässigkeiten hat die Berliner Landeswahlleiterin Petra Michaelis am Mittwich ihr Amt zur Verfügung gestellt. (yam)