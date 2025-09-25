wechselnd bewölkt10°
China
China

Klimagipfel New York: China verkündet neue Klimaziele

Chinese President Xi Jinping addresses virtually a climate summit, Wednesday, Sept. 24, 2025, at U.N. headquarters. (AP Photo/Yuki Iwamura) UN General Assembly Climate Summit
Chinas Präsident Xi Jinping spricht in einer Videobotschaft beim Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York.Bild: keystone

China verkündet neue Klimaziele – Experten bleiben skeptisch

China hat wenige Wochen vor der in Brasilien tagenden Weltklimakonferenz COP30 konkrete Klimaziele für die kommenden Jahre festgelegt.
25.09.2025, 07:5025.09.2025, 07:50

Die Volksrepublik werde bis 2035 den Ausstoss von Treibhausgasen gemessen an den Höchstwerten um sieben bis zehn Prozent senken, sagte Präsident Xi Jinping in einer Videobotschaft beim Klimagipfel der Vereinten Nationen (UN) in New York.

Laut Xi wird China den Anteil nicht fossiler Energie am gesamten Energiekonsum auf mehr als 30 Prozent steigern. Zudem strebe das Land an, die installierte Kapazität an Wind- und Sonnenenergie bis 2035 auf insgesamt 3'600 Gigawatt zu erhöhen – das sei sechsmal so viel, wie im Jahr 2020 aufgebaut gewesen sei, erklärte er. Verkaufte Neufahrzeuge sollen ihm zufolge überwiegend Elektro- und Hybridautos sein.

Experten bewerten Ankündigung

Experten bewerteten die neuen Klimaziele Chinas – bei den UN offiziell national festgelegte Beiträge (NDC) genannt – unterschiedlich. «Chinas aktualisierte NDC sind ein wichtiger Schritt nach vorn, der einen tieferen Wandel hin zu einer saubereren, nachhaltigeren Energiezukunft bewirken kann», sagte Muyi Yang von der Denkfabrik Ember. Der neue Plan werde zwar nicht alles lösen, aber er signalisiere Engagement, was Kapital freisetze und einen schnelleren Rückgang der Emissionen beschleunige, sagte er.

Das Zentrum für Forschung zu Energie und sauberer Luft (Crea) bewertete Chinas Senkung von Treibhausgasen als ungenügend. «Das Gesamtziel bleibt weit hinter dem zurück, was für die Angleichung an die Ziele des Pariser Abkommens erforderlich ist», sagte Analyst Lauri Myllyvirta. Da kein Basisjahr für die Emissionsreduzierungen festgelegt worden sei, bleibe die Tür für kurzfristige Emissionserhöhungen offen, erklärte er.

Wirkung von Chinas Vorgaben

China will bis 2030 die Spitze beim Ausstoss von Kohlenstoffdioxid erreicht haben und bis 2060 klimaneutral sein. Als zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt und grösster CO2-Emittent könnten Pekings Pläne auch andere Staaten unter Druck setzen, ambitionierte Ziele zu vereinbaren. China produziert weiter viel Storm aus Kohle, baut aber parallel kräftig Kapazitäten bei erneuerbaren Energien zu. Experten vermuten deshalb, dass die Volksrepublik ihre CO2-Spitze schon vor 2030 erreichen könnte.

Die COP30 beginnt am 10. November im brasilianischen Bélem. Rund 190 Länder hätten angekündigt, in diesem Jahr noch neue Klimapläne vorzulegen, oder sie hätten dies bereits getan, sagte ein Sprecher des UN-Klimasekretariats der Deutschen Presse-Agentur.

UN-Klimachef Simon Stiell sei in der Welt unterwegs – darunter in Brasilien, China, Südafrika und anderen Ländern, um auf ambitionierte Pläne hinzuwirken, hiess es aus UN-Kreisen. Dort sehe er immer wieder die Probleme, mit denen viele Länder derzeit zu kämpfen hätten – etwa finanzielle Schwierigkeiten oder die ungleiche Verteilung des Booms der erneuerbaren Energien. (sda/dpa)

