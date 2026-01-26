Zhang Youxia ist in Ungnade gefallen – er soll Atompläne mit den USA geteilt haben. Bild: www.imago-images.de

China in Aufruhr: Xis Topgeneral soll Pläne an USA verraten haben

Zhang Youxia galt als engster Verbündeter Xi Jinpings im chinesischen Militär. Nun werden dem General schwere Vorwürfe zur Last gelegt.

Zhang soll Daten zum chinesischen Atomwaffenprogramm geteilt haben – ausgerechnet mit dem geopolitischen Erzrivalen, den USA. Das berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf Personen, die bei einer Anhörung zu den Vorwürfen zugegen waren.

Doch nicht nur: Der nach Xi Jinping ranghöchste chinesische Militär soll versucht haben, innerhalb der Armee ein Netzwerk aufzubauen – um gegen den Parteichef zu intrigieren? Das ist zwar nicht erwiesen, aber es ist allemal Anlass genug für den chinesischen Machthaber, gegen seinen einstigen Vertrauten vorzugehen und die Armee in seinem Sinne zu filtern. Das chinesische Verteidigungsministerium bestätigte die Ermittlungen gegen Zhang und mehrere ihm nahestehende Kommandos am Wochenende.

Xi Jinping versucht seit längerem, die grassierende Korruption in Chinas Behörden zu bekämpfen. Die Parteispitze geht gegen angeblich illoyale oder korrupte Mitglieder im chinesischen Apparat vor. Bereits im vergangen Herbst wurden acht hochrangige Generäle ihres Amtes enthoben. Seit 2023 wurden mehr als 50 Offiziere und andere Führungskräfte im Militärbereich entlassen oder sie wurden zumindest Ziel von Ermittlungen.

Xi Jinping leitete bereits 2012 eine umfassende Anti-Korruptionskampagne im Militär ein. Bild: keystone

Diese reichte auch in der jüngeren Vergangenheit bereits in höchste Regierungskreise. So wurde der ehemalige Offizier Li Shangfu, bis 2023 Verteidigungsminister, seines Amtes enthoben und aus der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) ausgeschlossen. Bei Li gibt es eine Verbindung zur neuerlichen Eskalation um General Zhang. Nebst den bereits genannten Vorwürfen wird diesem nämlich auch zur Last gelegt, die damalige Ernennung Lis nach der Zahlung von Bestechungsgeldern ermöglicht zu haben.

Zhang war einer der wenigen chinesischen Militärs mit Kampferfahrung. Er nahm an einem Grenzkonflikt mit Vietnam im Jahr 1979 teil. China ging damals gegen das Nachbarland vor, das zuvor in Kambodscha, das unter der Terrorherrschaft der Roten Khmer litt, einmarschiert war.

Zhang ist der erste General in seiner Position seit der chinesischen Kulturrevolution, der vorzeitig abgesetzt wird. Er hatte seinen letzten Auftritt im November 2025 bei einem Treffen mit russischen Regierungsvertretern. Seither wurde er nicht mehr öffentlich gesehen. (con)