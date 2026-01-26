bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
International
China

China in Aufruhr: Xis Topgeneral soll Pläne an USA verraten haben

Russia China Defence 9051055 20.11.2025 In this handout photo released by the Russian Defence Ministry, Chinese Central Military Commission Vice Chairman Zhang Youxia attends a meeting with Russian De ...
Zhang Youxia ist in Ungnade gefallen – er soll Atompläne mit den USA geteilt haben.Bild: www.imago-images.de

China in Aufruhr: Xis Topgeneral soll Pläne an USA verraten haben

Zhang Youxia galt als engster Verbündeter Xi Jinpings im chinesischen Militär. Nun werden dem General schwere Vorwürfe zur Last gelegt.
26.01.2026, 08:1026.01.2026, 08:21

Zhang soll Daten zum chinesischen Atomwaffenprogramm geteilt haben – ausgerechnet mit dem geopolitischen Erzrivalen, den USA. Das berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf Personen, die bei einer Anhörung zu den Vorwürfen zugegen waren.

Doch nicht nur: Der nach Xi Jinping ranghöchste chinesische Militär soll versucht haben, innerhalb der Armee ein Netzwerk aufzubauen – um gegen den Parteichef zu intrigieren? Das ist zwar nicht erwiesen, aber es ist allemal Anlass genug für den chinesischen Machthaber, gegen seinen einstigen Vertrauten vorzugehen und die Armee in seinem Sinne zu filtern. Das chinesische Verteidigungsministerium bestätigte die Ermittlungen gegen Zhang und mehrere ihm nahestehende Kommandos am Wochenende.

Xi Jinping versucht seit längerem, die grassierende Korruption in Chinas Behörden zu bekämpfen. Die Parteispitze geht gegen angeblich illoyale oder korrupte Mitglieder im chinesischen Apparat vor. Bereits im vergangen Herbst wurden acht hochrangige Generäle ihres Amtes enthoben. Seit 2023 wurden mehr als 50 Offiziere und andere Führungskräfte im Militärbereich entlassen oder sie wurden zumindest Ziel von Ermittlungen.

China&#039;s President Xi Jinping speaks during a joint press conference with France&#039;s President Emmanuel Macron at the Great Hall of the People in Beijing Thursday, Dec. 4, 2025. (Adek Berry/Poo ...
Xi Jinping leitete bereits 2012 eine umfassende Anti-Korruptionskampagne im Militär ein.Bild: keystone

Diese reichte auch in der jüngeren Vergangenheit bereits in höchste Regierungskreise. So wurde der ehemalige Offizier Li Shangfu, bis 2023 Verteidigungsminister, seines Amtes enthoben und aus der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) ausgeschlossen. Bei Li gibt es eine Verbindung zur neuerlichen Eskalation um General Zhang. Nebst den bereits genannten Vorwürfen wird diesem nämlich auch zur Last gelegt, die damalige Ernennung Lis nach der Zahlung von Bestechungsgeldern ermöglicht zu haben.

Zhang war einer der wenigen chinesischen Militärs mit Kampferfahrung. Er nahm an einem Grenzkonflikt mit Vietnam im Jahr 1979 teil. China ging damals gegen das Nachbarland vor, das zuvor in Kambodscha, das unter der Terrorherrschaft der Roten Khmer litt, einmarschiert war.

Zhang ist der erste General in seiner Position seit der chinesischen Kulturrevolution, der vorzeitig abgesetzt wird. Er hatte seinen letzten Auftritt im November 2025 bei einem Treffen mit russischen Regierungsvertretern. Seither wurde er nicht mehr öffentlich gesehen. (con)

Mehr aus China:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
7 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
7
Tausende protestieren in Zürich gegen Syriens Aggression gegen Kurden
Tausende Menschen sind dem Aufruf kurdischer Organisationen und linker Gruppierungen gefolgt, an einer nationalen Demonstration in Zürich für Rojava zu protestieren.
Am Samstag haben tausende Menschen in Zürich in Solidarität mit Rojava demonstriert. Rojava ist das von Kurden selbstverwaltete Gebiet im Nordosten Syriens. Dort steht nach Angriffen der Armee der syrischen Übergangsregierung wohl das Ende der syrisch-kurdischen Selbstverwaltung bevor.
Zur Story