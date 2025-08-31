klar18°
DE | FR
burger
International
China

USA warnen im All-Wettrüsten vor China

Chinesische Rakete Typ Langer Marsch 6
Eine chinesische Trägerrakete vom Typ Langer Marsch 6 hebt mit einer neuen Satellitengruppe ab (Symbolbild): Das Wettrüsten für das Weltall hat schon längst begonnen.Bild: dpa

USA warnen im All-Wettrüsten vor China: «Der Weltraum ist militarisiert»

Die USA haben das Wettrüsten um die Vorherrschaft im Weltall ausgerufen. Dabei könnte die einstige Weltmacht das Rennen schon längst verloren haben.
31.08.2025, 12:3431.08.2025, 12:34
Konstantin Hitscher / t-online
Mehr «International»
Ein Artikel von
t-online

Wenn es nach Michelle Hanlon, der Leiterin des Zentrums für Luft- und Weltraumrecht an der Universität von Mississippi, geht, muss die internationale Staatengemeinschaft endlich den neuen Status quo anerkennen. Im Gespräch mit dem Onlineportal «Meduza» erklärt sie: «Das Konzept der 'Militarisierung des Weltraums' ist längst überholt. Der Weltraum ist militarisiert.»

Zahlen aus einer Recherche der «Financial Times» bestätigen diese Aussage: Anfang des vergangenen Jahres verfügten die USA über 247 militärische Satelliten, China über 157 und Russland über 110. Aber auch kleinere Staaten versuchen, mitzumischen: Frankreich betreibt laut der Recherche im All 15 Militärsatelliten.

Auch wenn die meisten von ihnen für Frühwarnung und Kommunikation genutzt werden, hat auch das Wettrennen um Satellitenwaffen längst begonnen. Die Juristin Hanlon fordert im Interview deswegen einen neuen Fokus: «Ich denke, wir müssen die Diskussion wirklich mehr darauf ausrichten, wie wir das Risiko von Konflikten im Weltraum verhindern, mindern oder verringern können.»

Gesetzeslage hält Staaten nicht zurück

Obwohl Staaten wie die USA, Russland und China längst ein Wettrüsten betreiben, ist die rechtliche Situation noch relativ dünn. Hanlon erklärt, das einzige wirkliche internationale Gesetz für das Weltall stamme aus der Zeit des Kalten Krieges: der «Outer Space Treaty» von 1967, in Kraft getreten zwei Jahre vor der ersten Mondlandung.

In ihm ist festgelegt, dass keine Atom- oder Massenvernichtungswaffen im All stationiert werden dürfen. Weiter ist geregelt, dass der Mond nur friedlich genutzt werden darf. Gleichzeitig betont Hanlon: «Das ist natürlich alles sehr offen formuliert.»

Chief of space operations, United States Space Force, Gen. B. Chance Saltzman, testifies during a Senate Committee on Appropriations subcommittee hearing to examine proposed budget estimates for fisca ...
Der US-General Chance SaltzmanBild: keystone

Den militärischen Wettlauf im Weltall konnte das Gesetz so nicht zurückhalten. Erst im April dieses Jahres hat die US-amerikanische Space Force das Ziel ausgegeben, die Vorherrschaft im Weltall verteidigen zu wollen. US-General Chance Saltzman wurde in einem Statement deutlich: Es gehe darum, «Aggressoren, die unsere vitalen nationalen Interessen bedrohen, abzuschrecken und, falls nötig, zu besiegen.»

Vorwürfe an Russland

Auch wenn die USA noch eine Vorreiterposition innehaben, schliessen andere Staaten schnell auf. Russland hat schon 2021 bei Tests einen seiner eigenen Satelliten zerstört – und so demonstriert, was die eigenen Waffen können.

Im Februar 2022 schoss Russland schliesslich den Cosmos 2553-Satelliten in die Umlaufbahn, laut US-Seite ein Schritt Richtung nuklearer Waffen im All, Russland stritt alles ab. 2024 erhoben die USA schliesslich bei den Vereinten Nationen Vorwürfe, dass Russland Waffen ins Weltall geschickt habe. So soll Russland in der Lage sein, fremde Satelliten zu zerstören.

Der wirkliche Rivale der USA im Kampf um die Vorherrschaft im Weltall ist allerdings China. Technisch scheinen die USA zu befürchten, dass die Volksrepublik sie schon bald abhängen könnte. Schon 2021 soll China Hyperschallwaffen getestet haben, die die fünffache Schallgeschwindigkeit erreichen.

«Hard Kill und »Soft Kill"

Wie die Internetseite «Modern Diplomacy» schreibt, sollen chinesische Satelliten auch zu Luftkämpfen in der Lage sein. Der Vizechef der US-Space Operations, General Michael Guetlein, betonte dem Bericht zufolge auf einer Konferenz in Washington die Beweglichkeit und Präzision der chinesischen Satelliten.

FILE - This photo provided on Jan. 12, 2019, by the China National Space Administration via Xinhua News Agency shows the lunar lander of the Chang&#039;e-4 probe in a photo taken by the rover Yutu-2 o ...
Die chinesische Sonde "Chang'e 4" landete schon 2019 auf der dunklen Seite des Mondes.Bild: keystone

Stephen Whiting, ein Kommandeur des United States Space Command, erklärte im Fachportal «Breaking Defence», dass China über eine Reihe von Waffen verfüge. Er spricht von einer «atemberaubend schnellen» Entwicklung. China würde etwa über Laserwaffen verfügen. Mit diesen sogenannten «Hard Kill»-Waffen können feindliche Satelliten direkt durch Beschuss zerstört werden. Gleichzeitig besitzt China wohl auch «Soft Kill»-Waffen. Damit sei die Volksrepublik in der Lage, Satelliten etwa durch Cyberattacken zu zerstören, erklärt Whiting.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der US Open 2025
1 / 21
Die besten Bilder der US Open 2025

Sie hat die Haare schön.
quelle: keystone / kirsty wigglesworth
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir gönnen uns noch einmal Sommer auf die Ohren
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
El_Chorche
31.08.2025 12:49registriert März 2021
Die USA werfen anderen immer das vor, was sie selber nicht lassen wollen.

Ein offensichtliches Muster, dass leider oft ignoriert wird.
248
Melden
Zum Kommentar
6
Meistgelesen
1
«Nur noch krank!» – am ESAF kosten zwei Nächte im Wohnwagen 2500 Franken
2
Der nächste Vollmond wird ganz besonders – er erscheint blutrot
3
Hier klicken für gute Laune – und 27 lustige Tierbilder
4
War's das mit dem Sommer? Das sagt der Meteorologe
5
Der Schweiz drohen weitere Probleme wegen Trump – und damit Negativzinsen
Meistkommentiert
1
YB engagiert jungen Engländer +++ Chelsea holt ManUtd-Angreifer Garnacho
2
Eigenmietwert: Darum fürchten sich die Solarinstallateure vor der Abschaffung
3
Dieser Politiker wehrt sich gegen Röstis Pläne: «Tempo 30 ist eine Chance für Zentren»
4
JD Vance erklärt sich bereit fürs Präsidentenamt, «wenn es zu einer Tragödie kommt»
5
Bundesrat will Trump Verzicht auf Digitalsteuer anbieten – scharfe Kritik
Meistgeteilt
1
Bericht: USA erwägen Umsiedlung im Gazastreifen ++ Thunberg bricht erneut nach Gaza auf
2
Ukrainer für Waffenruhe nur mit Garantien +++ Putin weiter nicht zu Gesprächen bereit
3
Unglücklich nach dem Umstieg aufs E-Auto? Was frühere Verbrenner-Fahrer wirklich denken
4
Mike Powell zeigt Carl Lewis den Meister und stellt einen Weltrekord für die Ewigkeit auf
5
Trump zertrümmert die Demokratie – Stück für Stück
«Wir schaffen das»: Angela Merkel, Mutter aller deutschen Probleme?
Im Spätsommer 2015 öffnete die damalige deutsche Kanzlerin die Grenzen. Sie hinterliess ein anderes, härteres Deutschland. Wer ihre Politik verdammt, irrt allerdings ebenso wie ihre Verklärer.
Es war einer jener Sätze, die erst einmal zu verhallen scheinen, bevor ihnen später, in der Rückschau, historische Bedeutung zugesprochen wird: «Wir haben so vieles schon geschafft. Wir schaffen das», sagte die damalige deutsche Kanzlerin Angela Merkel vor zehn Jahren, am 31. August 2015, auf einer Pressekonferenz in Berlin. In den Zeitungen des nächsten Tages wurde der Ausspruch allenfalls vereinzelt zitiert. Doch mit der Zeit entfaltete er seine Wirkung, sodass er ihr, wie Merkel in ihren Memoiren schreibt, bis heute «um die Ohren gehauen» werde.
Zur Story