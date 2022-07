Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC und die EU-Arzneimittelbehörde EMA empfahlen am Montag, eine zweite Booster-Impfung für Personen ab 60 sowie für Vorerkrankte in Betracht zu ziehen. Bereits im April hatten die in Stockholm und Amsterdam ansässigen Behörden solche Auffrischdosen für alle ab 80 empfohlen.

Italiens Hauptstadt ist am Wochenende vom vierten Grossbrand innerhalb weniger Wochen heimgesucht worden. Gleichzeitig spitzt sich auch die Müllkrise wieder zu – und ein Ende ist aus politischen Gründen nicht abzusehen.

Die Römerinnen und Römer fühlten sich am Wochenende an die Bilder aus dem Ukraine-Krieg erinnert: Über dem Centocelle-Quartier in der südöstlichen Peripherie der Hauptstadt stand eine mehrere hundert Meter hohe, schwarze Rauchsäule, Explosionen waren zu hören, die Sirenen Dutzender Feuerwehren heulten, Lösch-Hubschrauber ratterten in der Luft.