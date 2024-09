Dänemarks Altkönigin Margrethe II. ist im Spital

Mitte Januar dankte Margrethe II. als Königin Dänemarks ab. Jetzt sind ihre Fans in Sorge: Am Mittwochabend kam es zu einem folgenreichen Zwischenfall.

Melanie Habeck / t-online

Es ist ein ereignisreiches Jahr für das dänische Königshaus. Am 14. Januar legte Margrethe II. ihr Amt als Königin nieder, seitdem sitzt ihr Sohn Frederik X. auf dem Thron. Nur einen Monat nach ihrer Abdankung musste die 84-Jährige ihren Nachfolger allerdings wieder vertreten, damit dieser gemeinsam mit seiner Frau Mary und seinen Kindern in den Winterurlaub fahren konnte. Seine Auszeit löste Diskussionen aus.

Margrethe II. ist seit dem 14. Januar nicht mehr Königin. Bild: keystone

Jetzt herrscht erneut Unruhe am Hof: Wie der Palast mitteilt, ist Margrethe II. am Mittwochabend im Schloss Fredensborg gestürzt – sie musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

«Zur Beobachtung im Krankenhaus»

Was sich genau in Schloss Fredensborg abgespielt hat, ist aktuell nicht bekannt: «Königin Margrethe wurde gestern Abend nach einem Sturz in Schloss Fredensborg in das Rigshospitalet eingeliefert. Der Königin geht es den Umständen entsprechend gut, aber sie befindet sich derzeit zur Beobachtung im Krankenhaus», lautet das Statement des dänischen Hofes. Wie die Zeitung «Ekstra Bladet» berichtet, wolle die Informationsabteilung der Königsfamilie keine näheren Details mitteilen.

Eigentlich sollte Margrethe II. am Freitag, dem 20. September, an einer Jubiläumsfeier im Institut für Archäologie an der Universität Aarhus teilnehmen – doch dieser Termin wurde jetzt abgesagt. Somit hat die Dänin Zeit, sich auf ihre Genesung zu fokussieren: In den kommenden Wochen stehen keine weiteren Verpflichtungen an.

Auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Königsfamilie finden sich bereits zahlreiche Genesungswünsche: «Gute Besserung, Margrethe», «Ich bin in Gedanken bei Ihnen» und «Hoffentlich geht es Ihnen bald besser», lauten nur einige Kommentare der Fans.

Die Altkönigin hat bereits seit geraumer Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. So musste sie sich im Februar 2023 nach langjährigen Rückenschmerzen einer Operation unterziehen. Nach dem Eingriff fiel Margrethe II. rund anderthalb Monate aus und liess sich in dieser Zeit vor allem durch ihre Schwester Prinzessin Benedikte vertreten.