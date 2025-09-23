wechselnd bewölkt12°
International
Dänemark

Drohnenalarm in Dänemark: Kreml weist Verdacht zurück

Danish police patrol at Copenhagen Airport, Denmark, Monday Sept. 22, 2025. (Steven Knap/Ritzau Scanpix via AP) Denmark Airport
Polizisten am Flughafen Kopenhagen.Bild: keystone

Drohnenalarm in Dänemark: Kreml weist Verdacht zurück

23.09.2025, 13:4723.09.2025, 13:47

Der Kreml hat Verdacht auf eine Verwicklung Russlands in den Drohnenvorfall am Flughafen Kopenhagen zurückgewiesen.

«Wenn man jedes Mal grundlose Anschuldigungen vorbringt, führt dies ehrlich gesagt dazu, dass solche Aussagen nicht mehr beachtet werden», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau. Wer ernsthaft und verantwortungsvoll sein wolle, dürfe nicht immer mit solchen Vorwürfen um sich werfen, sagte er der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge.

Darum geht's:

Drohnen-Alarm in Kopenhagen und Oslo – Ministerpräsidentin spricht von «Anschlag»

Dänische Regierung hat Russland im Verdacht

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen schliesst dagegen nicht aus, dass Russland mit den Drohnen über dem Flughafen zu tun haben könnte. Der Zwischenfall müsse im Lichte anderer Vorkommnisse der jüngsten Vergangenheit in Europa betrachtet werden, sagte sie in Kopenhagen. Sie nannte russische Drohnen über Polen und das Eindringen russischer Kampfjets in den estnischen Luftraum. Auch diese Vorwürfe hat Russland zurückgewiesen. (sda/dpa)

