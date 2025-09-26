Bericht: Erneut Drohnen über Flughafen in Dänemark gesichtet

Die Drohnen-Vorfälle in Dänemark reissen nicht ab: Wie die Nachrichtenagentur Ritzau meldet, wurde wegen einer erneuten Drohnensichtung der Flughafen Aalborg am späten Donnerstagabend um 23.40 Uhr Ortszeit geschlossen und am Freitag um 00.35 Uhr wieder geöffnet. Gemäss Flightradar24 ist ein Flugzeug nach Amsterdam umgekehrt, zudem wurde ein Flug von Kopenhagen storniert. Die Polizei hat die Sichtung einer Drohne bislang nicht bestätigt.

Bereits am Donnerstag war der Luftraum über Aalborg wegen der Sichtung von Drohnen geschlossen worden. Noch ist unklar, wer hinter den Aktivitäten steckt. Die dänische Regierung hatte von einem «professionellen Akteur» gesprochen.

(dab)

Mehr folgt in Kürze ...