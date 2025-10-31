wechselnd bewölkt10°
Jamaika: Satellitenfotos zeigen, wie Hurrikan «Melissa» gewütet hat

A view of Black River, Jamaica, Thursday, Oct. 30, 2025, in the aftermath of Hurricane Melissa. (AP Photo/Matias Delacroix) Jamaica Extreme Weather
Die Stadt Black River an der Südwestküste Jamaikas wurde von «Melissa» mit voller Wucht getroffen.Bild: keystone

Vorher-Nachher-Vergleich – Satellitenfotos zeigen , wie «Melissa» auf Jamaika wütete

Hurrikan «Melissa» hat auf Jamaika Leid und Zerstörung hinterlassen. Vorher-Nachher-Satellitenbilder zeigen eindrücklich die Folgen des stärksten Sturms in der Geschichte der Karibik-Insel.
31.10.2025, 10:4431.10.2025, 10:44
Philipp Reich
Philipp Reich

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 295 Kilometern pro Stunde fegte der Hurrikan Melissa am Dienstag über die Karibikinsel Jamaika. Der Sturm, der mit Kategorie 5 auf Land traf, hat ganze Städte unter Wasser gesetzt, Strassen und Stromleitungen zerstört und Zehntausende Menschen in die Flucht getrieben. Der stärkste Sturm, der Jamaika jemals direkt getroffen hat, hat dabei eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Besonders eindrücklich zeigen dies die Vorher-Nachher-Bilder des Satellitendienstleisters Vantor.

In den Gassen von Black River steht das Wasser auch Tage nach dem grossen Sturm noch mehr als knöcheltief. Was vor wenigen Tagen noch eine lebendige Kleinstadt an der Südwestküste Jamaika war, gleicht heute einem Trümmerfeld. Rund 540'000 Haushalte sind auf Jamaika wegen «Melissa» ohne Strom.

quelle: vantor/getty images
quelle: vantor/Reuters

Im Fischerdorf White House an der Südwestküste steht fast kein Haus mehr. Sturmfluten, zerstörerische Winde und heftige Regenfälle haben Bäume entwurzelt, Strassen überschwemmt und Boote weggespült. Die ersten Aufräumarbeiten haben mittlerweile begonnen, doch wegen der teils katastrophalen Schäden dürfte der Wiederaufbau noch lange dauern.

quelle: vantor/Reuters

An der Nordküste fegte «Melissa» über die Kleinstadt Montego Bay hinweg. Wo sonst Kreuzfahrtschiffe anlegen, ist heute eine braune Sumpflandschaft. Hafenanlagen und Industriegebäude sowie ein nahegelegener Park wurden komplett überschwemmt.

quelle: vantor/getty images

Weiter nördlich überschwemmte «Melissa» die Felder der Gemeinde St. Elizabeth, die als Kornkammer Jamaikas gilt. Hier wird es Monate dauern, bis wieder im gleichen Stil angebaut werden kann wie vor dem Sturn.

quelle: vantor/getty images

Auch weitere Fischerdörfer an der Südküste bekamen die Zerstörungskraft von «Melissa» zu spüren. Und fast überall zeigt sich dasselbe Bild: dem Erdboden gleichgemachte Häuser. Mindestens 19 Menschen kamen in Jamaika durch Hurrikan «Melissa» ums Leben, wie örtliche Medien berichten. Jamaikas Regierung erklärte die Insel zum Katastrophengebiet. «Der Schaden ist gross, aber wir werden all unsere Energie in einen starken Wiederaufbau stecken», schrieb Ministerpräsident Andrew Holness auf der Plattform X.

quelle: vantor/Reuters
quelle: vantor/getty images
Hurrikan Melissa
Hurrikan Melissa

Eine beschädigte Tankstelle in Montego Bay, Jamaika.
quelle: xinhua / jamaica observer
Zerstörung in Jamaika nach Hurrikan «Melissa»
Video: watson
