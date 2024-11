Diese Themen interessieren vor der Wahl in den US-Staaten wirklich



Waffengesetz, Abtreibung, Grenze zu Mexiko oder doch die Wirtschaft? Welche Themen interessieren die Amerikaner vor der Präsidentschaftswahl wirklich? Und welche Bereiche sind im Vergleich zur letzten Wahl 2020 wichtiger oder unwichtiger geworden?

Google hat dafür die Suchanfragen der Amerikaner nach Staaten aufgeschlüsselt (siehe auch Infobox unten). Suchen Anhänger von Kamala Harris mehr nach Abtreibung? Und Unterstützer von Donald Trump eher nach Immigration? Das sagen die Daten über die Einwohner der US-Staaten.

Verglichen wird dabei mit dem Such-Interesse vor den Wahlen 2020. Insgesamt wurden 50 Bereiche untersucht, welche die Amerikanerinnen und Amerikaner beschäftigen. Die Daten werden seit den Wahlen 2004 erhoben. Spannend ist da teilweise auch die Entwicklung eines Themas.



Wir haben einige der spannendsten Karten ausgewählt und präsentieren sie dir hier. Dabei beginnen wir mit den sechs Themen, die im Vergleich zu 2020 am meisten interessieren. Danach folgen ausgewählte Bereiche mit spannenden Resultaten und zum Schluss noch zwei Punkte, die im Vergleich zu 2020 bei den Suchanfragen in den Hintergrund gerückt sind:

Inflation

Die Inflation ist das Thema, das mit einer Steigerung von 115 % klar am meisten gesucht wurde – und zwar ziemlich regelmässig verteilt im ganzen Land, ausser im Süden. Das Thema Inflation war seit 2004 noch bei keiner Wahl auch nur annähernd so oft gesucht worden.

Google-Search-Interesse in den Staaten im Vergleich zum US-Durchschnitt 2024. Bild: Waves of interest

Pensionsfunde

Auch die Frage nach den Pensionsfunden stellten sich Amerikanerinnen und Amerikaner vor Wahlen seit 2004 nie so häufig. Insbesondere im Nordwesten und Illinois ist dieses Thema klar wichtiger als noch 2020 (+81 %).

Google-Search-Interesse in den Staaten im Vergleich zum US-Durchschnitt 2024. Bild: Waves of interest

Energie

Die Energie ist das Thema, das 2024 die dritthöchste Steigerung erfahren hat. Allerdings sind wir ab jetzt bei Zunahmen von unter 40 Prozent, also deutlich weniger als die beiden Top-Themen. Die Energiefrage beschäftigt vor allem in Texas und North Carolina mehr als noch 2020.

Google-Search-Interesse in den Staaten im Vergleich zum US-Durchschnitt 2024. Bild: Waves of interest

Elternzeit

Der Bereich mit der vierthöchsten Steigerung der Suchanfragen ist die Elternzeit. Auffallend hier, wie im Nordosten und Westen klare Zunahmen zu erkennen sind, im Zentrum dies aber kein Thema ist.

Google-Search-Interesse in den Staaten im Vergleich zum US-Durchschnitt 2024. Bild: Waves of interest

Terrorismus

Terrorismus spielte 2020 eine kleine Rolle. Auch 2024 ist dies im Vergleich zum absoluten Peak 2004 noch ähnlich.

Google-Search-Interesse in den Staaten im Vergleich zum US-Durchschnitt 2024. Bild: Waves of interest

Steuerpolitik

Die Steuerpolitik beschliesst die Top 6. Hier sind die Zunahmen der Suchanfragen ziemlich verteilt über das ganze Land. In Oregon interessierten Steuerfragen aber deutlich mehr als im Schnitt der Nation.

Google-Search-Interesse in den Staaten im Vergleich zum US-Durchschnitt 2024. Bild: Waves of interest

Das hilft vielleicht ein bisschen bei der Interpretation der Suchdaten:

Abtreibung

Die Abtreibung dürfte eines der entscheidenden Wahlthemen 2024 sein. Hier wurde vor allem im Zentrum gesucht. In Arizona entschieden dabei die Abgeordneten, dass das Abtreibungsverbot aus dem Jahr 1864 nicht wieder gelten soll.

Google-Search-Interesse in den Staaten im Vergleich zum US-Durchschnitt 2024. Bild: Waves of interest

Immigration

Die Immigration hat im Vergleich zu 2020 wieder an Wichtigkeit gewonnen. Neben Kalifornien wurde auch in einigen nordöstlichen Staaten im Vergleich zum Landesschnitt öfter danach gesucht.

Google-Search-Interesse in den Staaten im Vergleich zum US-Durchschnitt 2024. Bild: Waves of interest

Grenze Mexiko-USA

Nie war das Thema der Grenze zwischen den USA und Mexiko bei den Wahlen seit 2004 so häufig gesucht worden wie jetzt. Logischerweise betrifft dies insbesondere die US-Staaten im Südwesten. Schon 2020 war das Thema auf ähnlichem Niveau gefragt.

Google-Search-Interesse in den Staaten im Vergleich zum US-Durchschnitt 2024. Bild: Waves of interest

Nationale Sicherheit

Die nationale Sicherheit beschäftigt die Wählerinnen und Wähler in Virginia oder Maryland deutlich mehr als noch 2020.

Google-Search-Interesse in den Staaten im Vergleich zum US-Durchschnitt 2024. Bild: Waves of interest

Daten und Quellen

Gezeigt werden Suchinteressen bei Google der Amerikaner im Vergleich zu den Wahlen seit 2004. Waves of Interest ist eine Zusammenarbeit zwischen Google Trends und « Truth & Beauty ». Letzteres wird vom Datenspezialisten Moritz Stefaner betrieben.Gezeigt werden Suchinteressen bei Google der Amerikaner im Vergleich zu den Wahlen seit 2004. Hier geht es zur Website.

Antisemitismus

Rund um den Konflikt von Israel und den Palästinensern hat auch der Antisemitismus wieder vermehrt Suchanfragen. Hier sind es vor allem die östlichen Staaten, welche den Landesschnitt in die Höhe ziehen. Seit 2004 war Antisemitismus vor einer Wahl nie so ein grosses Thema wie jetzt.

Google-Search-Interesse in den Staaten im Vergleich zum US-Durchschnitt 2024. Bild: Waves of interest

Wirtschaft

Die Wirtschaft beschäftigt die Menschen im Sun Belt deutlich mehr als den Rest des Landes. Und über die letzten vier Wahlen nahm das gesamte Suchvolumen dafür stetig zu.

Google-Search-Interesse in den Staaten im Vergleich zum US-Durchschnitt 2024. Bild: Waves of interest

Rassismus

Kommen wir noch zu zwei Themen, welche im Vergleich zu 2020 klar in den Hintergrund gerückt sind. Da wäre zum einen der Rassismus, der um rund 50 Prozent weniger gesucht wird auf Google. Landesweit am meisten Suchanfragen gab es dafür in Maryland.

Google-Search-Interesse in den Staaten im Vergleich zum US-Durchschnitt 2024. Bild: Waves of interest

Waffenkontrolle

Und auch die Waffenkontrolle ist eines der Themen, die im Vergleich zu 2020 klar weniger zu Suchanfragen führen. Nicht so scheint dies in Wyoming der Fall zu sein, wo fast doppelt so viele Anfragen wie im US-Durchschnitt registriert wurden.