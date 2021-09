Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. bild:watson/mlu

Deutschland wählt. Doch welche Herausforderungen stehen dem Land bevor? Eine Spurensuche auf dem Weg nach Berlin.



watson-Reporter Dennis Frasch macht sich auf den Weg nach Berlin und berichtet über die Themen, die Deutschland bewegen – aus den Orten, an denen sie sichtbar werden.

Montag: Offenbach am Main

Bild: watson/dfr

Montagmorgen vor dem Ratshaus Offenbach. Es passt gut zur Stadt, denn es ist hässlich – aber auch irgendwie interessant. Ich treffe mich heute mit dem Integrationsbeauftragten der Stadt, einigen Freiwilligenorganisation und besuche einen «Urban Garden». Alles, um herauszufinden, wie und ob man es hier überhaupt auf die Reihe bringt, mit 160 Nationalitäten gemeinsam zu leben.

Sonntag: Zürich - Offenbach

Die Blicke im Bus sind gesenkt, als ich Sonntagfrüh in Richtung watson-Büro pendle. Die Einen schweigen, weil sie zur Arbeit fahren, die anderen, weil sie ins Bett müssen. Stille, ein ungeschriebenes Gesetz im morgendlichen Wochenendbus.

Ob die Teenager auf den hinteren Plätzen gerade darüber nachdenken, dass Angela Merkel bald abtritt? Sich eine neue Ära in Deutschland anbahnt? Wohl kaum. Wieso auch.

Mich hingegen beschäftigt das seit Wochen. Und deswegen sitze ich 15 Minuten später nicht mehr im Bus, sondern in einem weissen Mercedes B200, fortan das watson-Mobil genannt, und fahre Richtung Deutscher Grenze in Basel.

Das watson-Mobil. bild: dennis frasch

In den nächsten sieben Tage fahre ich einmal quer durch Deutschland, um mir selbst ein Bild zu machen. Vom Land. Von den Leuten. In diesem Slow-Ticker könnt ihr mitfahren. Oder zumindest mitlesen. Ich werde laufend Updates posten, ihr dürft mir Fragen und Anregungen zusenden.

Erster Stopp: Offenbach am Main.

1️⃣ «Welche Wahlen? Ich wähle nicht»

Über Basel geht es vorbei am Schwarzwald, direkt nach der Grenze begrüsst mich ein SMS der deutschen Bundesregierung. «Bitte beachten Sie die Test-/ Quarantäneregeln». Dass die Nachricht überhaupt angekommen ist, überrascht mich. Denn der gute Netzempfang ist gleich hinter der Grenze verschwunden. Deutschland – ein digitales Entwicklungsland. Auch diesem Thema werden wir uns noch widmen diese Woche.

Doch zuerst Mittagessen an der Raststätte Breisgau. Vor mir steht ein türkisch sprechendes Ehepaar. Drei Cappuccinos bestellen sie. Ich nur einen Turkey-Bagel aus Vitalkorn. Fünf Euro neunzig kostet der. Er schmeckt auch so.

Die Verkäuferin fragt mich nach meinem Covid-Zertifikat, weil ich am Tisch essen möchte. Ich frage sie nach ihren politischen Präferenzen, weil nächste Woche Bundestagswahlen sind. «Welche Wahlen? Ich wähle nicht», sagt sie und nimmt bereits die nächste Bestellung auf.

2️⃣ Fussball, Marlboro Gold und türkischer Tee



Wieso Offenbach am Main? Ganz einfach: Die kleine Schwester Frankfurts ist eine Stadt der Superlative. Ihre Bewohner gehören zu den einkommensschwächsten in Deutschland. Jeder Achte lebt von Sozialhilfe. Offenbach ist zudem die Stadt in Deutschland mit dem höchsten Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund, 159 Nationalitäten leben hier zusammen. 60.8 Prozent der Menschen haben einen Migrationshintergrund. Und doch: Offenbach gilt als Integrationswunder.

Zwischenstopp kurz vor den Toren Offenbachs. Auf dem Sportplatz in Offenthal spielt der Türkische SC Offenbach gegen die zweite Mannschaft von Susgo Offenthal. Das Spiel ist gut besucht. Freunde und Familie des SC Türk, wie er auch genannt wird, sitzen auf mitgebrachten Campingstühlen, rauchen Marlboro Gold und trinken Tee. Auf der Seite von Offenthal gibts hauptsächlich Weissbier.

Auf dem Rasen sind die Nationalitäten egal. bild: Dennis Frasch

Für viele Spieler ist Fussball ein Weg aus der Kriminalität, eine Stütze im oft harten Leben in Offenbach, erzählt mir Mehmet Cavusoglu, Geschäftsführer des Clubs. Von Strassenattitüde ist auf dem Fussballplatz nichts zu merken. Mit viel Respekt und Einsatz gewinnt der Türkische SC Offenbach das Spiel 6:3.



3️⃣ Betül und die Frage nach der Wahl



Gegen Abend erreiche ich die Stadt. Und habe Hunger. Auf dem Weg passiere ich etliche Wahlschilder, die Grünen, Linken, SPD und CDU kämpfen um die Wählergunst. Von der AfD keine Spur.

Olaf Scholz will Kanzler werden. Und braucht dazu auch die Stimmen in Offenbach. bild: Dennis frasch

Spielhallen, Kioske und türkische Cafés reihen sich aneinander. «Bild fordert den Impf-Fuffi: 50 Euro Impf-Prämie für jeden!», steht auf einem Werbeschild vor einem Kiosk.

Ich setze mich bei Sultan Sofrasi an einen Tisch und bestelle Pirzola, ein türkisches Gericht, bestehend aus Lammkoteletts, Reis, selbst gebackenem Teigbrot und Salat. Dazu Ayran, ein Joghurt-Getränk mit Salz.

Pirzola mit Ayran. bild: dennis frasch

Das Lokal ist gut besucht, die meisten sprechen Türkisch. An den samtigen, grünen Wänden hängen orientalische Lampen, auf einem riesigen Flachbildfernseher laufen türkische Musikvideos. Während ich auf mein Esse warte, will ich wissen, was Betül, die Kellnerin, von der nächsten Woche erwartet. Ob sie aufgeregt ist.

Sie starrt mich verständnislos an. «Nächste Woche wird gewählt», sage ich. Betüls linke Augenbraue schnellt hoch.

«Was wird denn gewählt?», fragt sie.

«Es ist Bundestagswahl. Merkel geht. Nach 16 Jahren. Kannst du wählen?»

«Ja.»

«Gehst du wählen?»

«Nein.»