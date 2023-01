Bericht: Deutsche Verteidigungsministerin Lambrecht will zurücktreten

Berichte: Deutsche Verteidigungsministerin Lambrecht will zurücktreten

Die deutsche Verteidigungsministerin und SPD-Politikerin Christine Lambrecht soll gemäss übereinstimmender Medienberichte aus Deutschland entschlossen sein, von ihrem Amt zurückzutreten. Die Zeitung «Bild» beruft sich dabei auf «mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen». Die «Süddeutsche Zeitung» berichtet unter Berufung auf das Umfeld der Ministerin, Lambrecht wolle kommende Woche ihr Amt niederlegen. Auch ntv bestätigt aus SPD-Kreisen die Berichte.

Christine Lambrecht Bild: keystone

Die Initiative zum Rücktritt komme von Lambrecht selbst, heisst es weiter. Sie sei der Meinung, dass es in ihrem Ministerium einen Neuanfang brauche. Das genaue Datum ihres geplanten Rückzugs stehe noch nicht fest. Ein Sprecher der Politikerin sagte gegenüber der Agentur AFP, es handle sich um «Gerüchte, die wir nicht kommentieren.»

Die Verteidigungsministerin stand zuletzt unter immer grösserem Druck: Ein Video, das sie an Silvester von sich in den sozialen Medien geteilt hatte, hatte unter anderem scharfe Kritik ausgelöst. Die in der Opposition befindliche Union aus CSU und CDU hatte daraufhin Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur sofortigen Entlassung der Verteidigungsministerin aufgefordert. Schon zuvor irritierte Lambrecht mehrfac. Auch Pannen bei der Bundeswehr – zuletzt der Ausfall der Panzer vom Typ Puma – hatten für Kritik gesorgt.

Wie die «Bild» weiter berichtet, soll in der Regierung und der SDP bereits über die Nachfolge Lambrechts diskutiert werden. Gute Chancen werden dabei Parteikollegin Eva Högl eingeräumt. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...