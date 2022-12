Fachkräftemangel für deutsche Krankenhäuser schlimmer als Covid

Der Intensivmediziner Christian Karagiannidis hält die zu erwartenden Belastungen für Deutschlands Gesundheitswesen durch den Mangel an Fachkräften für grösser als durch die Corona-Pandemie. «Die Pandemie war nicht schön, aber im Vergleich zu dem, was die nächsten zehn Jahre auf uns zu kommt, war das das deutlich kleinere Problem», sagte Karagiannidis der Berliner «tageszeitung». Er drängte daher auf massive Zuwanderung.

«Wir werden in allen Berufsgruppen pro Jahr rund 500'000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verlieren, die in Rente gehen», warnte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (Divi). Millionen Stellen könnten deswegen nicht nachbesetzt werden. «Diese Arbeitskräfte fehlen als Pflegekräfte, sie fehlen als Beitragszahler – das wird noch völlig unterschätzt», sagte Karagiannidis. Wenn nicht jetzt dagegen etwas unternommen werde, «crasht das Gesundheitssystem».

Unterdessen in der Schweiz: 1 Nirgends ist der Fachkräftemangel grösser als in den Skigebieten – nun drohen Probleme von Niklaus Vontobel / ch media

Als Ausweg warb der Mediziner, der auch Leiter eines Spezialzentrums an der Lungenklinik Köln-Mehrheim ist, für gezielte Nachwuchswerbung im Ausland. Anders liessen sich die personellen Lücken nicht schliessen. «Das einzige, was die Zahl der Arbeitskräfte erhöhen würde, wäre strukturierte Migration im grossen Stil.» So könnten in Ländern mit hohen Geburtenraten und einer hohen Jugendarbeitslosigkeit gezielt junge Menschen direkt nach der Schule nach Deutschland geholt werden.

«Nach der dreijährigen Ausbildung sollen sie selbst entscheiden, ob sie hierbleiben oder ins Heimatland zurückkehren», warb Karagiannidis zugleich für ein Bleiberecht. «Aber das müsste jetzt schnell gehen», drängte er zur Eile. Zugleich äusserte er sich jedoch skeptisch mit Blick auf die Umsetzung: «Das sehe ich leider überhaupt nicht im aktuellen politischen Klima.» (sda/afp)