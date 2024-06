Stilles Gedenken – Mannheim erinnert an getöteten Polizisten

Polizistinnen und Polizisten trauern um ihren getöteten Kollegen in Mannheim. Bild: keystone

Tausende gedenken in Mannheim an getöteten Polizisten – die Trauerfeier in 10 Bildern

Vor einer Woche wurde der Polizist Rouven Laur von einem Afghanen erstochen. Am Freitag nahmen tausende Menschen an der Mahnwache am Tatort in Mannheim teil.

Mehr «International»

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Freitag auf dem Mannheimer Marktplatz des dort vor einer Woche tödlich verletzten Polizisten Rouven Laur gedacht.

Bild: keystone

Steinmeier, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) hielten um 11.34 Uhr in stiller Trauer inne. Auch die Eltern des getöteten Polizisten sowie weitere Angehörige nahmen an dem Gedenken teil. Die Polizei Baden-Württemberg hatte zu der Gedenkminute aufgerufen.

Bild: keystone

Zu dieser Uhrzeit hatte am Freitag voriger Woche ein 25-jähriger Afghane auf dem Marktplatz fünf Mitglieder der islamkritischen Bewegung Pax Europa sowie den 29-jährigen Beamten mit einem Messer verletzt. Laur starb am Sonntag an seinen Verletzungen.

Bild: keystone

Steinmeier legte am Tatort ein Blumengebinde nieder. Auf dem Platz in der 300 000-Einwohner-Stadt im äusseersten Nordwesten Baden-Württembergs kamen Hunderte Menschen zusammen, um des Mannes zu gedenken. Eine Polizeisprecherin sprach von 1500 bis 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Nach der Gedenkminute brandete auf dem Marktplatz zudem Applaus auf. Landesweit verharrten zum gleichen Zeitpunkt Polizisten in stiller Trauer.

Bild: keystone

In Mannheim erwiesen Dutzende Polizistinnen und Polizisten ihrem Kollegen den Respekt. Rund 50 Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim – einer Sprecherin zufolge vor allem Streifenbeamte – stellten sich vor dem Blumenmeer auf dem Marktplatz auf und gedachten mit verschränkten Händen ihres verstorbenen Kollegen.

Bild: keystone

Viele Polizeibeamte trugen an ihrer Uniform blaue Bänder. Die Deutsche Polizeigewerkschaft hatte am Donnerstag dazu aufgerufen, blaue Bänder «als Zeichen der Trauer, als Zeichen der Solidarität und als sichtbares Zeichen gegen Gewalt zu tragen».

Bild: keystone

Am Nachmittag waren in Mannheim mehrere Demonstrationen und Kundgebungen geplant. Um 16.30 Uhr soll es eine Kundgebung unter dem Motto «Mannheim steht zusammen - für Demokratie und Vielfalt» unter anderem vom Deutschen Gewerkschaftsbund und Vertretern demokratischer Parteien sowie Religionsgemeinschaften geben.

Bild: keystone

Um 18.00 Uhr will die AfD ebenfalls auf dem Marktplatz unter anderem gegen Islamismus demonstrieren. Zeitgleich soll eine Gegendemonstration der Antifa stattfinden. Um 17.30 Uhr war ausserdem eine Demo des Bündnisses «Mannheim gegen Rechts» gegen die AfD-Kundgebung geplant.

Bild: keystone

Bild: keystone

Ob die AfD tatsächlich auf dem Marktplatz demonstrieren darf, war zunächst aber noch unklar. Am Donnerstag gab das Verwaltungsgericht Karlsruhe einem Eilantrag der AfD gegen eine Allgemeinverfügung der Stadt statt, wonach Veranstaltungen wie Demonstrationen auf dem Marktplatz derzeit verboten sind. Die Stadt hatte am Dienstag den Marktplatz vorläufig zum Gedenkort für den toten Polizisten erklärt und Kundgebungen verboten. Sie legte Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts ein. Die Stadt sieht für die Demo den nahegelegenen Paradeplatz vor. (saw/sda/dpa)