Eine einzige Impfung soll bald vor jeglichen Erkältungen und Grippen schützen

Forscher der US-Universität Stanford haben einen Impfstoff getestet, der vor allen Arten von Husten, Erkältungen und Grippe schützen könne. Der Impfstoff soll gegebenenfalls sogar gegen Allergien nützen.

Der Impfstoff sei ein Nasenspray-Impfstoff, wie «BBC» berichtet. Dies bedeutet, dass der Impfstoff als Nasenspray verabreicht werden soll. Die verabreichte Dosis bringe weisse Blutkörperchen in die Lunge, die sich dort ansiedeln und sofort aktiv würden, sobald eine Infektion eintrete.

Der Impfstoff soll jegliche Grippen und Erkältungen abwehren. (Symbolbild)

Weisse Blutkörperchen sind im ganzen menschlichen Körper vorhanden. Sie sind essenzielle Zellen für das Immunsystem und bekämpfen Krankheitserreger wie Bakterien, Viren oder Pilze.

Diese Art des Impfstoffs soll nachahmen, wie Immunzellen miteinander kommunizieren. So sollen diese Zellen konstant auf Alarmbereitschaft sein und sofort reagieren können, falls etwa Viren in den Körper kommen.

Impfstoffe, die injiziert werden, sind darauf ausgelegt, eine besondere Art eines Virus zu bekämpfen. So schützt eine Impfung gegen Masern lediglich vor genau dieser Krankheit und nichts anderem.

Das Team der Stanford Universität hat den Impfstoff bisher nur an Tieren getestet. Bei den Tieren hielt der Effekt des neuen Impfstoffs rund drei Monate an. Die Forscher hätten laut «BBC» aufgezeigt, dass die Impfung zu einer 100 bis 1000-fachen Verringerung der Viren, die in die Lunge gelangten, geführt habe.

Die Forscher wollen nun klinische Studien an Menschen durchführen, um zu testen, ob der menschliche Körper genauso gut auf den universellen Impfstoff reagiert. (nib)