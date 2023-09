Nach Ausschreitungen an Eritrea-Festival in Stuttgart: Nächstes Treffen abgesagt

Am Rande einer Eritrea-Veranstaltung war es in Stuttgart am Samstag zu heftigen Ausschreitungen und in der Folge zu 228 Festnahmen gekommen.

Wie SWR nun berichtet, hat die Stadt ein weiteres Eritrea-Treffen dieser Art von kommendem Samstag abgesagt.

Auslöser der Ausschreitungen vergangenen Samstag war eine Versammlung von Eritrea-Vereinen mit rund 80 bis 90 Teilnehmern, die laut Polizei dem diktatorischen Regime in Afrika nahestehen. Mehrere Hundert Veranstaltungsgegner versammelten sich zum Protest in der Stadt und griffen Teilnehmer und Einsatzkräfte der Polizei an. 26 Polizeibeamte sind bei den Ausschreitungen verletzt worden. Unter den mutmasslichen Gegnern des Regimes in Eritrea waren 63 aus der Schweiz angereist. Stuttgart reiht sich ein in zahlreiche ähnliche Auseinandersetzungen – auch in der Schweiz.

(lst/sda)