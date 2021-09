Spitzenkandidat der AfD: Tino Chrupalla. Bild: keystone

Kinderreporter lässt AfD-Spitzenpolitiker auflaufen – mit nur einer Frage

Der deutsche Wahlkampf ist in vollem Gange. In zwei Wochen wird der Bundestag neu gewählt. Dann wird auch bekannt, wer der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Angela Merkel wird. Keine Chance aufs Kanzleramt darf sich die AfD ausrechnen. Die Partei am rechten Rand kommt gemäss den letzten Umfragen auf etwas mehr als zehn Prozent der Wählerstimmen und liegt damit deutlich hinter der Union, der SPD und den Grünen zurück.

Die AfD wird momentan angeführt vom Spitzenduo Alice Weidel und Tino Chrupalla. Letzterer hat sich im Fernsehen gerade einen peinlichen Aussetzer geleistet. Gegenüber einem Kinderreporter erzählte der AfD-Mann, welche Schwerpunkte er sich für die Schulen in Deutschland wünscht. Wenig überraschend sagte er Folgendes:

«Dass wieder mehr deutsche Volkslieder gelehrt werden. Dass wieder mehr deutsche Gedichte gelehrt werden. Dass wir unsere deutschen Dichter und Denker wieder mehr in den Schulen würdigen.»

Der Kinderreporter reagierte nicht gerade begeistert und meinte:

«Ich finde, wir müssen eigentlich schon viele Gedichte auswendig lernen. »

Dann stellte der Junge die Frage, mit der Chrupalla eigentlich hätte rechnen müssen.

«Was ist denn ihr Lieblingsgedicht? Ein deutsches Lieblingsgedicht.»

Danach herrschte erst mal Ruhe. Darauf stotterte Chrupalla:

«Mein Lieblingsgedicht ist ... ääähm.



Da müsste ich jetzt erst mal überlegen. Fällt mir jetzt gerade keins ein. »



Der Schülerreporter entgegnete etwas irritiert:

«Nicht?»

Und Chrupalla antwortete:

«Nein.»

Schachmatt.

