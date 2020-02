International

Hanau: 11 Tote bei Schiesserei in Deutschland – Bekennervideo gefunden



«Horrorszenario» in Hanau ++ 11 Tote in deutscher Stadt ++ Bekennerschreiben gefunden

In der deutschen Stadt Hanau ist es zu schweren Gewalttaten gekommen: Elf Menschen haben ihr Leben verloren, weitere wurden schwer verletzt. Die Suche nach dem mutmasslichen Täter dauerte Stunden. Der Fall gibt bereits jetzt viele Rätsel auf.

Die Polizei fand die Leiche des mutmasslichen Täters schliesslich mehrere Stunden nach den Taten in dessen Wohnung in Hanau. In der Wohnung fand die Polizei noch einen weiteren Toten.

Damit starben in der Nacht auf Donnerstag insgesamt elf Menschen. Die Hintergründe für die aussergewöhnliche Gewalttat an zwei unterschiedlichen Tatorten sind noch völlig unklar.

Die Polizei habe ein Bekennerschreiben und ein Video gefunden. Dies geht auf Informationen aus Sicherheitskreisen zurück. Beides werde nun ausgewertet.

«Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere Täter», berichtete die Polizei am frühen Donnerstagmorgen auf Twitter. Die deutsche Regierung reagierte bestürzt auf das Verbrechen.

Die ersten Schüsse fielen den Ermittlern zufolge gegen 22.00 Uhr. Am Heumarkt in der Hanauer Innenstadt blicken Passanten später in der Nacht immer wieder fassungslos auf die Szenerie am abgesperrten Tatort. Nicht weit entfernt in einer Seitenstrasse liegen Patronenhülsen auf dem Fussweg, auch hier ist noch unklar, was genau passiert ist.

Mutmasslicher Täter veröffentlichte kurz vor Tat Video Der mutmassliche Täter von Hanau hat nach Informationen aus Sicherheitskreisen wenige Tage vor der Tat ein Video bei Youtube veröffentlicht. In diesem Video spricht der Mann in fliessendem Englisch von einer «persönlichen Botschaft an alle Amerikaner». Der Clip, der am Donnerstagmorgen weiter im Internet zu sehen war, wurde offensichtlich in einer Privatwohnung aufgenommen, ins Netz gestellt wurde er vor wenigen Tagen.



Darin sagt der Mann, in den USA existierten unterirdische Militäreinrichtungen, in denen Kinder misshandelt und getötet würden. Dort würde auch dem Teufel gehuldigt. Amerikanische Staatsbürger sollten aufwachen und gegen diese Zustände «jetzt kämpfen». Ein Hinweis auf eine bevorstehende eigene Gewalttat in Deutschland ist in dem Video nicht enthalten. (sda/dpa)



Nur rund zwei Kilometer davon entfernt im Stadtteil Kesselstadt befindet sich ein weiterer Tatort. Dort wurden ebenfalls Schüsse abgefeuert. Eine mögliche dritte Schiesserei im Stadtteil Lamboy bestätigte sich nicht. Die Polizei war aber auch dort mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Hanau liegt rund 20 Kilometer östlich von Frankfurt: Bild: datawrapper

Patronenhülsen vor Döner-Imbiss

Später in der Nacht kreist ein Polizeihubschrauber über Hanau. Die Informationen fliessen nur spärlich. Von der Polizei heisst es nur, vom Tatort Heumarkt sei ein dunkles Fahrzeug davongefahren.

Es ist ein Verbrechen, das die beschauliche und nur wenige Kilometer östlich von Frankfurt gelegene Stadt in ihrer jüngeren Geschichte noch nicht erlebt hat. Einer der Tatorte ist eine Shisha-Bar am Heumarkt, einer Strasse, die etwas am Rande der Innenstadt von Hanau mit seinen rund 100'000 Einwohnern liegt. Es ist keine schmucke Gegend, Spielhallen, Wettlokale und Döner-Imbissbuden prägen das Strassenbild – und am späten Mittwochabend auch Polizeisirenen, Blaulicht und Absperrband.

Bild: AP

Die Polizei fordert Passanten und Schaulustige auf, den Bereich zu verlassen. Beamte mit Maschinenpistolen sichern die Umgebung ab. Menschen stehen in der Nähe der mit Flatterband abgesperrten Bereiche und weinen. In der Gegend kurven wuchtige Sportkarossen umher.

Männer versammeln sich in mehreren Grüppchen nahe der Absperrungen. Die Stimmung pendelt zwischen Entsetzen, Sprachlosigkeit und Wut. Eine laut wehklagende Frau wird von Sanitätern in ein nahe gelegenes Hotel gebracht. Dort sitzen später im Frühstücksraum noch weitere Frauen versammelt, mit Tränen in den Augen.

Die Nachricht von den Schüssen hat sich wie ein Lauffeuer über die Sozialen Medien verbreitet. Anwohner posten mutmassliche Videos vom Tatort, offenbar kurz nach der Tat aufgenommen.

Der zweite Tatort ist fast in Laufnähe, mit dem Auto sind es bis dahin nur etwa fünf Minuten. Der Kurt-Schumacher-Platz liegt in einem Wohnviertel. Dort befindet sich im Erdgeschoss eines Wohnblocks eine Art Kiosk, mit der Aufschrift «24/7 Kiosk» auf der grossen Glasscheibe, auf einem Reklame-Leuchtschild steht «Arena Bar & Café». Der Blick ins Innere ist versperrt, die Scheiben sind teils halbhoch mit orangefarbener Folie beklebt.

Bild: AP

Auf dem Platz vor dem Café steht eine beschädigte Limousine, die Frontscheiben sind zum grossen Teil mit Rettungsdecken abgedeckt. Später, die Spurensicherung läuft schon längst, wird ein Feuerwehrzelt, das auch als Sichtschutz dient, um das Auto herum aufgebaut.

Auch hier hat die Polizei die Gegend weiträumig gesichert, ein schwer bewaffneter Beamter steht dabei. Immer wieder fahren Einsatzwagen der Polizei zum Tatort, auch Krankenwagen fahren durch. Während tief in der Nacht unten auf dem Parkplatz die Spurensicherung läuft, sind manche Fenster in dem neunstöckigen Gebäude noch erleuchtet. Hier und da flimmert ein Fernseher.

Ermittler bitten um Hinweise

Nur wenige Menschen sind hier in der Nacht noch unterwegs, einige kommen aber bis an das Absperrband der Polizei. Sie seien Freunde oder Angehörige von den Opfern, berichten sie.

Unter ihnen ist auch ein 24-Jähriger, der nach eigenen Angaben der Sohn des Kioskbesitzers ist. Er sei bei der Tat nicht vor Ort gewesen, sein Vater auch nicht, wie er erst später erfahren habe. Als er von den Schüssen gehört habe, sei er sofort hergekommen. «Ich habe erstmal einen Schock bekommen.» Die Opfer seien Leute, «die wir jahrelang kennen». Es seien zwei Mitarbeiter und eine Person, die er schon von klein auf kenne.

Wer verübt solch ein Verbrechen? Der 24-Jährige ist ratlos: «Wir kennen sowas nicht, wir sind auch nicht mit Leuten zerstritten. Wir können es uns gar nicht vorstellen. Es war ein Schock für alle.»

Die Ermittler baten die Bevölkerung um Hinweise, warnten aber vor Spekulationen. Im Kurzbotschaftendienst Twitter rief die Polizei dazu auf, keine Videos oder Nachrichten aus unbekannten Quellen zu verbreiten. «Spekulationen helfen uns nicht weiter», erklärte das Polizeipräsidium.

«Horrorszenario für uns alle»

Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky zeigte sich erschüttert. «Das war ein furchtbarer Abend, der wird uns sicherlich noch lange, lange beschäftigen und in trauriger Erinnerung bleiben», sagte er bei einer Sondersendung von «Bild live». Die Hanauer Bundestagsabgeordnete Katja Leikert schrieb auf Twitter: «Es ist ein echtes Horrorszenario für uns alle.»

Hanau liegt im Main-Kinzig-Kreis etwa 20 Kilometer östlich von Frankfurt/Main und hat etwa 100'000 Einwohner. (sda/dpa/reu)

