Polizei räumte Berliner Bahnhof wegen verdächtigem Gegenstand – Entwarnung

Ein Mann mit einem verdächtigen Gegenstand hat in Lichtenberg für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Später gab die Polizei Entwarnung.

Yannick von Eisenhart Rothe / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Die Bundespolizei hat am Freitagmittag vorübergehend den Bahnhof Lichtenberg geräumt. Eine Sprecherin der Bundespolizei sagte t-online, dass dort ein Mann einen verdächtigen Gegenstand dabeigehabt habe. Der Mann habe im Bahnhof herumgeschrien und einen Gegenstand auf den Boden geworfen, aus dem Drähte herausgeschaut hätten.

Es bestehe der Verdacht, dass es sich bei dem Gegenstand um eine sogenannte unkonventionelle Spreng- oder Brandvorrichtung handeln könnte, so die Sprecherin. Entschärfer seien vor Ort, um den Gegenstand zu überprüfen.



Entschärfer geben Entwarnung

Der Mann sei in Gewahrsam genommen worden, so die Sprecherin. Der Einsatz laufe etwa seit 12 Uhr. Laut der Verkehrsinformationszentrale Berlin ist der Bahnverkehr am Bahnhof Lichtenberg eingestellt.

Nach der Überprüfung des Gegenstandes gaben die Entschärfer Entwarnung, er stellte sich als ungefährlich heraus. Gegen 13.15 Uhr gab die Bundespolizei den Bahnhof Lichtenberg wieder frei, der Zugverkehr lief wieder an.

Ob der in Gewahrsam genommene Mann wieder entlassen werde, konnte eine Sprecherin zunächst nicht beantworten. Seine Überprüfung dauere noch an, so die Sprecherin.