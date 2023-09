Nach Böhmermann-Recherche wird Chef-Beamter entlassen – nun fordert der Geld

Christian Winterhoff, ein weiterer Anwalt von Schönbohm, hatte daraufhin den Verdacht geäussert, dass es in dem Telefonat mutmasslich «auch um die später in der ZDF-Sendung gegen den Kläger erhobenen Vorwürfe» gegangen sei. Er sagte weiter: «Insgesamt drängt sich nach alledem der Eindruck eines Komplotts gegen Herrn Schönbohm auf.»

Ende August hatte die Bunte berichtet, dass Schönbohms Anwalt in einem Schreiben an das ZDF Schmerzensgeldansprüche an den Sender stelle. Demnach soll er 100'000 Euro für Schönbohm gefordert haben. Rechtsanwalt Markus Hennig, der Schönbohm vertritt, sagte damals zu «Bunte»:

Doch das wollte der nicht einfach so hinnehmen und forderte vom ZDF Schadensersatz. In einem Schreiben, über das die «Bunte» berichtete, spricht Schönbohms Anwalt von schweren Persönlichkeitsverletzungen. Die Sendung beziehungsweise der Vorwurf sei «eine der schmutzigsten Denunzierungen», die jemals ein öffentlich-rechtlicher Sender begangen habe.

Russland hält Regionalwahlen in besetzten Gebieten ab – das Nachtupdate ohne Bilder

Überschattet von Betrugsvorwürfen, hält Russland in Dutzenden Gebieten Regionalwahlen ab. Noch bis zum Sonntagabend können Menschen in 22 Gebieten ihre Stimme bei der Gouverneurswahl und in 16 Gegenden bei der Wahl zum Regionalparlament abgeben. In der Hauptstadt Moskau dürfte sich bei der Bürgermeisterwahl Amtsinhaber Sergej Sobjanin von der Kremlpartei Geeintes Russland eine weitere Amtszeit sichern.