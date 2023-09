X will die Daten seiner Nutzer für KI-Training nutzen

Maschinelles Lernen beschreibt einen Teilbereich der Entwicklung künstlicher Intelligenz. Dabei werden Algorithmen mittels Datensätzen darauf trainiert, Muster in grossen Datensätzen zu erkennen, auszuwerten und auf Basis dieser Daten Vorhersagen zu treffen. Je mehr Daten in eine künstliche Intelligenz eingespeist werden, desto genauer kann diese arbeiten und Vorhersagen treffen.

Noch im April hatte Musk in einem offenen Brief den Stopp von KI-Entwicklungen gefordert. Die Daten von X-Nutzern könnten nun jedoch seinem neu gegründeten Unternehmen xAI zugutekommen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj entlässt seinen Verteidigungsminister und will mitten in der Gegenoffensive nun den jungen Politiker Rustem Umerow in dem Amt sehen. Er werde dem Parlament den 41 Jahre alten Chef des staatlichen Vermögensfonds als Nachfolger des geschassten Olexij Resnikow vorschlagen, teilte Selenskyj am Sonntag in seiner abendlichen Videobotschaft mit. Resnikows Abgang war seit Längerem erwartet worden.