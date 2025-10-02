recht sonnig
ChatGPT-Anbieter: OpenAI ist 500 Milliarden US-Dollar wert

epa11279647 Brad Lightcap, Chief Operating Officer of OpenAI, speaks during a press conference in Tokyo, Japan, 15 April 2024. Open AI, a US company that developed the interactive generative AI ?Chat ...
Chief Operating Officer Brad Lightcap von OpenAI.Bild: keystone

«ChatGPT»-Anbieter OpenAI ist 500 Milliarden US-Dollar wert

02.10.2025, 09:2002.10.2025, 09:20

Der ChatGPT-Anbieter OpenAI ist inzwischen eine halbe Billion US-Dollar wert. Das lasse sich aus dem aktuellen Verkauf von Belegschaftsanteilen an Investoren ableiten, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete. Damit werde OpenAI rund 200 Milliarden Dollar höher bewertet als bei einer Finanzierungsrunde im April dieses Jahres.

OpenAI führt damit wieder die Liste der wertvollsten nicht-börsennotierten Unternehmen an. Nummer zwei ist derzeit laut Bloomberg das Raumfahrtunternehmen SpaceX aus dem Reich von US-Milliardär Elon Musk. Dieses war zuletzt bei einem Aktienrückkauf mit rund 350 Milliarden Dollar bewertet worden.

OpenAI ist als ChatGPT-Erfinder der Vorreiter von Textrobotern und hat auch andere KI-Tools wie etwa für die automatisierte Bild- und Videoerstellung im Angebot. Da das Unternehmen nicht an der Börse notiert ist, ist der Zugang für Investoren begrenzt.

OpenAI ist in einem hart umkämpften Markt aktiv, in dem sich auch grosse Techkonzerne wie Meta, Microsoft, Google, Amazon und Alibaba tummeln. Microsoft hatte dabei auch in OpenAI investiert. Daneben gibt es viele kleinere Start-ups und viele offene und freie KI-Systeme, die OpenAI Konkurrenz machen könnten. (sda/awp/dpa)

Mehr zu OpenAI:

OpenAI lässt User KI-Videos von sich selbst erstellen und lanciert «Sora»-App
So reagiert ChatGPT auf KI-Witze
1 / 7
So reagiert ChatGPT auf KI-Witze
quelle: screenshot: watson
«Dumme Fragen!» - ChatGPT beklagt sich über uns
Video: watson
