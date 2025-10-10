Donald Trump könnte heute den Friedensnobelpreis gewinnen. Bild: keystone

Falls Trump den Friedensnobelpreis nicht gewinnt: Norwegen fürchtet sich vor Reaktion

Mehr «International»

Am Freitag, am 10. Oktober, wird bekannt gegeben, wer den diesjährigen Friedensnobelpreis erhält. Unter anderem wurde mehrere Male vorgeschlagen, dass der amtierende US-Präsident Donald Trump den Preis gewinnen soll.

Das norwegische Nobelkomitee hatte am Donnerstag erklärt, dass die Entscheidung bereits am Montag gefallen sei. Die Friedensverhandlungen zwischen Israel und der Hamas befanden sich da noch in der Schwebe.

Angesichts der Weltlage gilt es als eher unwahrscheinlich, dass Trump den Preis erhält. Dies berichtet «The Guardian». Nun fürchtet sich Norwegen davor, wie Trump auf die Rückweisung reagieren wird.

Kirsti Bergstø, Vorsitzende der sozialistischen Linkspartei Norwegens, sagt: «Oslo muss auf alles vorbereitet sein.»

Eine solche Auszeichnung würde auch der US-Präsident gerne erhalten. Bild: AP/AP

Sie sagt gegenüber dem Guardian, dass Trump in den USA eine extreme Richtung ergreife und die Meinungsfreiheit angreife:

«Wenn der Präsident so unberechenbar und autoritär ist, müssen wir natürlich auf alles vorbereitet sein.»

Die Nobelpreiskommission sei ein unabhängiges Gremium, die Regierung habe keinerlei Einfluss auf die Ernennung und Wahl des Gewinners. Bergstø ist sich jedoch nicht sicher, ob dies auch dem US-Präsidenten bewusst ist.

Der norwegische Kolumnist Harald Stanghelle spekuliert gegenüber der britischen Zeitung über Vergeltungsmassnahmen seitens Trump. Sollte er den Preis nicht erhalten, fürchtet man sich in Norwegen vor höheren Export-Zöllen oder sogar der Erklärung Norwegens zum Feind der USA.

Weiter sagt er, sollte Trump den Preis gewinnen, sei dies die grösste Überraschung in der Geschichte des Friedensnobelpreises.

Das sagt Trump zu seiner Nominierung

Der US-Präsident selbst ist der Meinung, dass niemand den Preis mehr verdient habe als er selbst.

Im Juli soll sich Trump beim norwegischen Finanzminister nach dem Friedensnobelpreis erkundigt haben. Im September behauptete er, er habe sieben «unendliche» Kriege beendet. Deshalb sollten alle überzeugt sein, dass er den Friedensnobelpreis zu erhalten habe.

Barack Obama hat 2009 den Friedensnobelpreis in Oslo erhalten. Bild: keystone

Trumps Ehrgeiz dürfte auch davon beeinflusst sein, dass Barack Obama diesen Preis gewann. Ihm wurde der Friedensnobelpreis 2009 für seine ausserordentlichen Bemühungen zur Stärkung der internationalen Diplomatie und der Zusammenarbeit zwischen den Völkern verliehen.

Wer den Friedensnobelpreis tatsächlich erhält, wird heute um 11 Uhr bekannt gegeben. (nib)