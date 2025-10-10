Hochnebel10°
Donald Trump

Friedensnobelpreis für Donald Trump: Norwegen fürchtet sich vor Reaktion

President Donald Trump speaks during a cabinet meeting at the White House, Thursday, Oct. 9, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci) Donald Trump
Donald Trump könnte heute den Friedensnobelpreis gewinnen.Bild: keystone

Falls Trump den Friedensnobelpreis nicht gewinnt: Norwegen fürchtet sich vor Reaktion

10.10.2025, 09:4610.10.2025, 09:46

Am Freitag, am 10. Oktober, wird bekannt gegeben, wer den diesjährigen Friedensnobelpreis erhält. Unter anderem wurde mehrere Male vorgeschlagen, dass der amtierende US-Präsident Donald Trump den Preis gewinnen soll.

Das norwegische Nobelkomitee hatte am Donnerstag erklärt, dass die Entscheidung bereits am Montag gefallen sei. Die Friedensverhandlungen zwischen Israel und der Hamas befanden sich da noch in der Schwebe.

Angesichts der Weltlage gilt es als eher unwahrscheinlich, dass Trump den Preis erhält. Dies berichtet «The Guardian». Nun fürchtet sich Norwegen davor, wie Trump auf die Rückweisung reagieren wird.

Kirsti Bergstø, Vorsitzende der sozialistischen Linkspartei Norwegens, sagt: «Oslo muss auf alles vorbereitet sein.»

ADDS TOTAL AMOUNT TO WINNING BID - Bidder Ole Bjorn Fausa, of Norway, holds the 1936 Nobel Peace Prize in Baltimore, Thursday, March 27, 2014, the second Nobel Peace Prize ever to come to auction. The ...
Eine solche Auszeichnung würde auch der US-Präsident gerne erhalten.Bild: AP/AP

Sie sagt gegenüber dem Guardian, dass Trump in den USA eine extreme Richtung ergreife und die Meinungsfreiheit angreife:

«Wenn der Präsident so unberechenbar und autoritär ist, müssen wir natürlich auf alles vorbereitet sein.»

Die Nobelpreiskommission sei ein unabhängiges Gremium, die Regierung habe keinerlei Einfluss auf die Ernennung und Wahl des Gewinners. Bergstø ist sich jedoch nicht sicher, ob dies auch dem US-Präsidenten bewusst ist.

Der norwegische Kolumnist Harald Stanghelle spekuliert gegenüber der britischen Zeitung über Vergeltungsmassnahmen seitens Trump. Sollte er den Preis nicht erhalten, fürchtet man sich in Norwegen vor höheren Export-Zöllen oder sogar der Erklärung Norwegens zum Feind der USA.

Weiter sagt er, sollte Trump den Preis gewinnen, sei dies die grösste Überraschung in der Geschichte des Friedensnobelpreises.

Das sagt Trump zu seiner Nominierung

Der US-Präsident selbst ist der Meinung, dass niemand den Preis mehr verdient habe als er selbst.

Im Juli soll sich Trump beim norwegischen Finanzminister nach dem Friedensnobelpreis erkundigt haben. Im September behauptete er, er habe sieben «unendliche» Kriege beendet. Deshalb sollten alle überzeugt sein, dass er den Friedensnobelpreis zu erhalten habe.

President Barack Obama signs a book as first lady Michelle Obama, right, and others look on during a Nobel Signing Ceremony at the Nobel Institute in Oslo, Norway, Thursday, Dec. 10, 2009. (AP Photo/S ...
Barack Obama hat 2009 den Friedensnobelpreis in Oslo erhalten.Bild: keystone

Trumps Ehrgeiz dürfte auch davon beeinflusst sein, dass Barack Obama diesen Preis gewann. Ihm wurde der Friedensnobelpreis 2009 für seine ausserordentlichen Bemühungen zur Stärkung der internationalen Diplomatie und der Zusammenarbeit zwischen den Völkern verliehen.

Wer den Friedensnobelpreis tatsächlich erhält, wird heute um 11 Uhr bekannt gegeben. (nib)

Mehr zu diesem Thema:
Themen
Das wahre Grauen hinter der Serie «Monster»: Das war Ed Gein
1 / 7
Das wahre Grauen hinter der Serie «Monster»: Das war Ed Gein
Wir haben die neuen Sugus getestet
Video: watson
Die beliebtesten Kommentare
avatar
BernerSchädel
10.10.2025 10:02registriert Dezember 2020
Sollte Trump den Friedensnobelpreis bekommen, ist dies nicht die grösste Überraschung, sondern die grösste Schande in der Geschichte des Nobelpreises!
1615
Melden
Zum Kommentar
avatar
F95 Ralle
10.10.2025 10:00registriert Oktober 2024
Wenn Con-Don den FRIEDENS-Nobelpreis nicht erhält, hat Norwegen Angst vor einem Quasi-KRIEG.

Eigentlich eine totale Parodie das Ganze, aber heute leider die Realität inmitten des orangen Irrsinns
1195
Melden
Zum Kommentar
avatar
Kei Luscht
10.10.2025 10:02registriert Dezember 2015
Damit ich das auch verstehe: der Präsident, der in Städten gegen die eigene Bevölkerung mit Militärgewalt vorgeht, beansprucht für sich den Friedensnobelpreis. Und der Mann ist so unberechenbar, dass sich Norwegen Sorgen macht wegen Vergeltung... Kann man sich nicht ausdenken. Das ist nicht normal!
1114
Melden
Zum Kommentar
89
