Trump Epstein Statue vor dem US Kapitol in Washington wieder entfernt

A work of protest art representing President Donald Trump and Jeffrey Epstein is seen on the National Mall near the Capitol, Tuesday, Sept. 23, 2025, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) ...
Die Statue wurde am Dienstag vor dem US-Kapitol aufgestellt.Bild: keystone

25.09.2025, 11:2625.09.2025, 11:33

Am vergangenen Dienstag ist vor dem Kapitol in Washington eine Statue von Donald Trump und Jeffrey Epstein aufgetaucht. Die goldene Statue zeigt die beiden Männer Hand in Hand.

Auf der Plakette, die an der Statue angebracht war, war Folgendes zu lesen: «Wir feiern die langjährige Verbindung zwischen Präsident Donald J. Trump und seinem engsten Freund Jeffrey Epstein.»

A work of protest art representing President Donald Trump and Jeffrey Epstein is seen on the National Mall near the Capitol, Tuesday, Sept. 23, 2025, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) ...
Die Statue soll, mit einem Augenzwinkern, den Monat der Freundschaft ehren. Bild: keystone

Betitelt war die Statue mit den Worten «Best Friends Forever». Laut «CNN» wurde die Statue von der Gruppe «The Secret Handshake Group» installiert.

Die Statue wurde in der Nacht auf Mittwoch, vom Nationalparkservice wieder entfernt. Diese sind für die Erhaltung aller Nationalparks, Naturschutzgebiete und Gedenkstätten zuständig. Sie gehören zum Innenministerium der USA.

Ein Mitglied der Gruppe hatte gegenüber «CNN» gesagt, er sei davon ausgegangen, dass die Statue mindestens eine Woche stehen bleiben würde.

Weiter sagte er, dass die Skulptur selbst keine Rolle spielen würde. Was sie repräsentiere und dass sie so schnell wieder entfernt wurde, sei viel wichtiger.

Im Oktober 2024 hatte die Gruppe in Washington D.C. in der Nähe des Kapitols bereits etwas installiert. Damals war es der Schreibtisch der ehemaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi – mit einem Emoji-ähnlichen Kot darauf.

Wer genau hinter der Gruppe steht, ist nicht bekannt. Laut CNN wurden alle bisher, von ihnen, installierten Statuen mit einer offiziellen Erlaubnis des Nationalparkservice und somit des Innenministeriums platziert. (nib)

