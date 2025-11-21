bedeckt, etwas Schnee
Ozempic: Augenkrankheit nach Abnehmspritze in Dänemark

Augenkrankheit nach Abnehmspritze in Dänemark – Vier Betroffene kriegen Entschädigung

21.11.2025, 14:4121.11.2025, 14:41

In Dänemark erhalten vier Patienten eine Entschädigung vom Staat, nachdem sie nach der Anwendung des Abnehmmedikaments Wegovy beziehungsweise des Diabetesmedikaments Ozempic schwere Sehschäden bekommen hatten.

FILE - The injectable drug Ozempic is shown, July 1, 2023, in Houston. (AP Photo/David J. Phillip, File) Ozempic
Nach Einnahme der Abnehmspritze hatten die Patienten die Augenkrankheit NAION entwickelt.Bild: keystone

Das teilte die dänische Behörde für Patientenschadenfälle (Patienterstatningen) mit. Zusammen erhalten die vier Patienten demnach Entschädigungszahlungen im Wert von umgerechnet rund 107'000 Euro.

Die Patienten haben die Augenkrankheit NAION (nicht-arteriitische anteriore ischämische Optikusneuropathie) entwickelt, die eine starke, meist permanente Sehverschlechterung zur Folge hat. Im Juni war der zuständige Ausschuss der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) zu dem Schluss gekommen, dass NAION eine sehr seltene Nebenwirkung von Medikamenten ist, die den Wirkstoff Semaglutid enthalten – so wie Wegovy und Ozempic. Statistisch gesehen betreffe sie bis zu einen von 10'000 Patienten.

Wenn Patienten während der Behandlung mit Semaglutid einen plötzlichen Sehverlust oder eine rasch zunehmende Verschlechterung des Sehvermögens bemerken, sollten sie umgehend ihren Arzt kontaktieren, schreibt die EMA. «Wenn NAION bestätigt wird, sollte die Behandlung mit Semaglutid beendet werden.»

epa12525924 A healthcare providor administers a blood sugar test during a rally to raise awareness on World Diabetes Day, highlighting diabetes as a major global health issue and the importance of pre ...
Mit Vorerkrankungen wie Diabetes habe man eine höhere Chance, an NAION zu erkranken. (Symbolbild) Bild: keystone

Behörde spricht von «komplexen Fällen»

Der dänischen Behörde zufolge haben bislang 43 Patientinnen und Patienten in Dänemark einen Entschädigungsantrag gestellt. Davon habe man nun fünf bearbeitet. Ein Antrag wurde abgelehnt, vier Patienten wurde eine Entschädigung zugesprochen.

Es seien sehr komplexe Fälle, erklärte die Behörde. Zum einen, weil die Medikamente recht neu seien, zum anderen, weil die Betroffenen durch ihre Vorerkrankungen – unter anderem Diabetes und erhöhter Blutdruck – ohnehin ein höheres Risiko hätten, an NAION zu erkranken.

Die Medikamente Ozempic und Wegovy des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk sind auch in Deutschland ungemein beliebt. Hierzulande sind sie ebenfalls gegen Diabetes Typ 2 beziehungsweise viele Fälle von Übergewicht zugelassen. (sda/dpa)

