Drei Generationen Trump: Die schrecklich nette Familie des 47. US-Präsidenten

Donald Trump hat fünf Kinder von drei Ehefrauen und insgesamt 10 Enkelkinder. Manche waren bereits politisch aktiv, andere hielten sich bislang im Hintergrund. Und einer wird bereits als zukünftiger Präsident gehandelt.

Der Trumpsche Stammbaum in der Übersicht. Bild: Oliver Marx/ch media

Ehepartnerin und Ex-Frauen

Ivana Trump (verheiratet 1977-1990)

Ivana Trump war 13 Jahre mit Donald Trump verheiratet. Bild: Michael Zorn/Invision/AP/Invision

Ivana Trump war ein ehemaliges Model und Donald Trumps erste Ehefrau. Sie unterstützte ihren Mann in leitenden Positionen der Trump Organization. Angeblich passte es ihm aber nicht, wie selbstbewusst und erfolgreich sie dabei war. Nach 13 Jahren und drei Kindern lies sie sich von Trump scheiden, nachdem seine Affäre mit Model und Schauspielerin Marla Maples aufflog. Sie unterschrieb eine Geheimhaltungsvereinbarung und erhielt 14 Millionen Dollar und mehrere Immobilien. Ivana starb 2022, nachdem sie angeblich auf der Treppe stürzte. Sie wurde auf Trumps Golfplatz in Florida beerdigt.

Marla Maples (verheiratet 1993-1999)

Marla Maples wollte nach der Scheidung ein Buch über Trump schreiben, wurde aber von ihm daran gehindert. Bild: AP

Nach der Scheidung von Ivana machte Donald Trump seine Beziehung zu Marla Maples offiziell und liess kurz darauf verlauten, dass sie schwanger sei. Das Paar heiratete nach der Geburt von Tochter Tiffany. Maples übernahm keine grosse öffentliche Rolle an seiner Seite und das Paar trennte sich 1997. Die Scheidung zog sich allerdings zwei Jahre hin. Währenddessen lernte Trump seine zukünftige Ehefrau Melania kennen.

Melania Trump (seit 2005 verheiratet)

Ehemalige und zukünftige First Lady: Melania Trump. Bild: keystone

Trump traf Model Melania Knaus 1998 bei einer Party, die er mit einer anderen Frau besuchte. Sie wurden trotzdem ein Paar und heirateten 2005. Sohn Barron kam ein Jahr später zur Welt – und wie Jahre später bekannt wurde, vertreib sich Trump die Zeit während der Schwangerschaft mit Pornostar Stormy Daniels. Trotz zahlreicher weiterer Skandale blieb Melania an seiner Seite und wurde zur First Lady. Öffentlich zeigte sie sich zwar immer seltener mit ihm – und meistens mit eisiger Miene – und im zweiten Wahlkampf glänzte sie meist durch Abwesenheit. In ihrem Buch «Melania» machte sie sich gar für das Recht auf Abtreibung stark, was so manchem Trump-Wähler gegen den Strich ging. Laut Spekulationen hat sie keine Lust, ins Weisse Haus zurückkehren.

Kinder (und deren politische Rollen)

Donald Trump Jr. (Don Jr.)

Donald Trumps Erstgeborener: Don Jr. Bild: keystone

Donald Trumps ältestes Kind Don Jr. rührte bereits im ersten Wahlkampf seines Vaters kräftig die Werbetrommel für ihn. Nebenbei gab er mit mehreren Verschwörungstheorien zu reden und sorgte für Kritik, weil er und Bruder Eric während Trumps erster Präsidentschaft Geldgeschäfte im Ausland tätigten, obwohl sie sich verpflichteten, das nicht zu tun. Auch im zweiten Wahlkampf übernahm Don Jr. wieder eine tragende Rolle und half, Vance seinem Vater als Vizepräsident schmackhaft zu machen. Eine politische Rolle wird er selbst nicht übernehmen – obwohl es Spekulationen gab, dass er 2024 selbst als Präsident kandidieren wollte. Stattdessen hat er nun eine Position bei einer Investmentfirma angenommen.

Ivanka Trump

Ivanka Trump galt lange als Trumps Lieblingskind. Bild: keystone

Trumps älteste Tochter gilt als Lieblingskind ihres Vaters – was dieser mit grenzwertigen Kommentaren über ihr Aussehen untermauerte. Bekanntlich meinte er in einem Interview, wäre er nicht ihr Vater, würde er sie daten. In Trumps erster Präsidentschaft fungierte sie als Beraterin und leitete das neugegründete Büro für Wirtschaftsinitiativen und Unternehmertum. Nach Trumps Niederlage gegen Joe Biden zog sie sich aus der Politik zurück und distanzierte sich von ihrem Vater und dessen Aussagen über eine «gestohlene Wahl». Sie wolle sich nun mehr um ihre Kinder kümmern und sich nicht mit Politik beschäftigen.

Eric Trump

Eric ist Trumps drittes Kind mit seiner ersten Ehefrau Ivana. Bild: keystone

Trumps drittes Kind, ist Eric. Auch er stieg ins Familienbusiness ein und führte zusammen mit Bruder Don Jr. die Trump Organization, während Papa Präsident war. In der Öffentlichkeit hat Eric einen eher dümmlichen Ruf und trat bei Versuchen, seinen Vater zu unterstützen oder zu verteidigen, schon in so manche Fettnäpfchen.

Tiffany Trump

Ganz links: Trumps zweite Tochter, Tiffany. Bild: keystone

Tiffany ist das einzige Kind aus Trumps Ehe mit Marla Maples und galt lange als ungeliebte und ignorierte zweite Tochter ihres Vaters. Ihre Mutter zog sie allein und grösstenteils ausserhalb des Rampenlichts auf. Im Gegensatz zu ihren älteren Geschwistern arbeitet sie auch nicht für die Trump Organization und im ersten Wahlkampf spielte sie ebenfalls keine Rolle. Nachdem Schwester Ivanka diesmal aber keinen Bock hatte, tritt Tiffany in ihre Fussstapfen als «First Daughter».

Barron Trump

Der jüngste Spross: Barron Trump. Bild: keystone

Der jüngste Sprössling von Donald Trump ist gleichzeitig auch der grösste: Barron Trump ist über zwei Meter gross. Mit Mama Melania soll er eine enge Beziehung haben und spricht mit ihr slowenisch – während Papa Trump kein Wort der Muttersprache seiner Frau versteht. In der ersten Amtszeit seines Vaters blieb er eher im Hintergrund. Diesmal durfte der 18-Jährige erstmals wählen. Von Trump-Fans wird Barron bereits als zukünftiger Präsident gehypt.

Enkelkinder

Donald Trump hat insgesamt 10 Enkelkinder. Sie sind jedoch alle noch zu jung, um politisch eine Rolle zu spielen. Enkelin Kai engagierte sich allerdings erstmals aktiv im zweiten Wahlkampf für ihren Grossvater und hielt am Republikanischen Parteitag eine Rede. Auf den sozialen Medien zeigt sie sich regelmässig mit ihm – und nennt Elon Musk «Onkel».

Trumps 17-jährige Enkelin Kai. Bild: keystone

Don Jr. und seine Ex-Frau Vanessa haben fünf Kinder: Kai, Donald III, Tristan, Spencer und Chloe.

Ivanka und ihr Mann Jared Kushner haben drei Kinder: Arabella, Joseph und Theodore.

Eric und seine Frau Lara haben zwei Kinder: Eric und Carolina. (aargauerzeitung.ch)