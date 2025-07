Donald Trump versucht die Epstein-Affäre unter den Teppich zu kehren. Bild: keystone

Trump und Epstein: CNN veröffentlicht bislang unbekannte Fotos

CNN hat bislang unbekanntes Bildmaterial von Donald Trump und Jeffrey Epstein veröffentlicht. Der US-Präsident reagiert schroff.

Anna-Lena Janzen / t-online

Erstmals belegen Fotos, dass der inzwischen verstorbene Sexualstraftäter Jeffrey Epstein 1993 bei Donald Trumps Hochzeit mit Marla Maples im New Yorker Plaza Hotel anwesend war. Auch gemeinsame Szenen der beiden von anderen Events sind aufgetaucht. Die Aufnahmen stammen aus einem neu ausgewerteten Archiv und werfen erneut Fragen zur früheren Beziehung der beiden Männer auf.



Epstein auf der Gästeliste – damals unbemerkt

Die Fotos von Trumps Hochzeit wurden von Society-Fotograf Dafydd Jones aufgenommen, der das Event 1993 im Auftrag einer Medienorganisation begleitete. Unter den Aufnahmen: Epstein beim Betreten des Festsaals – «Ich muss ihn beim Hereingehen erkannt haben», sagte Jones rückblickend gegenüber CNN. Er habe nur ausgewählte Gäste fotografiert, «die interessant aussahen».



Ein weiteres Bild zeigt Epstein im Hintergrund eines Gruppenfotos mit Howard Stern, Robin Leach und weiteren Prominenten – mit erkennbarem Lächeln im Gesicht. Die Bilder sind Teil eines Archivs, das CNN überprüft hat.

Epstein kommt zu Donald Trumps Hochzeit in New York 1993. bild: cnn

Videoaufnahmen vom Laufsteg – Trump und Epstein gemeinsam

Neben den Hochzeitsbildern stiess das Rechercheteam von CNN bei der Sichtung von Videomaterial auf Archivaufnahmen einer Victoria's-Secret-Modenschau von 1999. Sie zeigen Trump und Epstein lachend und im Gespräch – direkt vor Beginn der Show. Auch auf zwei Fotos einer Victoria’s-Secret-Party 1997 sind die beiden gemeinsam zu sehen.

Ein weiteres Foto vom Oktober 1993 zeigt Trump und Epstein gemeinsam bei der Eröffnung des Harley-Davidson-Cafés in New York. Auch Trumps Kinder – Eric und Ivanka Trump – sind auf dem Bild zu sehen. Die Bilder verdeutlichen, wie häufig sich beide bei gesellschaftlichen Anlässen in New York oder Palm Beach begegneten.



Donald Trump und seine Kinder Eric und Ivanka Trump sind mit Jeffrey Epstein bei der Eröffnung des Harley-Davidson-Cafés 1993 in New York zu sehen. bild:cnn

Die Archivfunde erscheinen inmitten einer erneuten Debatte über Trumps frühere Beziehung zu Epstein. Der verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein bewegte sich über Jahrzehnte in den Kreisen der US-Elite. Auch Trump sprach in den 2000er-Jahren öffentlich über ihn, später distanzierte er sich.

Hintergrund für die Debatte in den USA ist eine Entscheidung des US-Justizministeriums, bislang zurückgehaltene Akten zu Epstein weiter unter Verschluss zu halten – was in Teilen von Trumps politischem Lager auf scharfe Kritik stösst. Dort erhoffte man sich Enthüllungen über mögliche Mitverschwörer Epsteins. Trump hatte im Wahlkampf versprochen, in dem Fall Licht ins Dunkle zu bringen.



Trump reagiert knapp – Sprecher weist Vorwurf zurück

Auf Nachfrage von CNN zu den Hochzeitsfotos antwortete Trump am Dienstag am Telefon: «Das ist nicht Ihr Ernst.» Dem Bericht des US-Nachrichtensenders zufolge nannte der US-Präsident CNN mehrfach «Fake News» – und legte auf.

Sein Sprecher Steven Cheung erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme: «Das sind nichts weiter als aus dem Kontext gerissene Einzelbilder harmloser Videos und Bilder von gut besuchten Veranstaltungen, um auf abstossende Weise auf etwas Ruchloses zu schliessen.»