Donald Trump

Donald Trump tobt wegen Time-Magazin-Cover

Trump findet sein «Time»-Cover «schlechtestes Bild aller Zeiten»

Donald Trump steht erneut im Mittelpunkt – diesmal wegen eines Fotos. Auf dem Titelbild des «Time Magazine» sieht er sich so unvorteilhaft dargestellt, dass er öffentlich dagegen wettert. Was genau ihn so stört – und wie das Netz darauf reagiert.
14.10.2025, 15:27
Tim Kröplin / watson.de

Donald Trump weiss sich zu inszenieren. Das Gespür für mediale Auftritte und für ausdrucksstarke Bilder ist eine der Kernkompetenzen des US-Präsidenten. Letztlich war es ein gewisser Instinkt, der für das Bild des angeschossenen, aber unerschütterlichen Politikers nach einem Attentat sorgte. Wirkmächtig war es. Wohl auch diese Selbstinszenierung bescherte ihm den Chefsessel im Oval Office.

President Donald Trump speaks during a meeting with Egypt&#039;s President Abdel-Fattah el-Sissi during a summit to support ending the more than two-year Israel-Hamas war in Gaza after a breakthrough ...
Der amtierende US-Präsident Donald Trump.Bild: keystone

In die genauest kalkulierten Bildern und minutiös geplante Schnappschüsse schleicht sich natürlich gelegentlich auch mal ein Ausrutscher. Wenngleich unvorteilhafte Bilder nur selten in der Öffentlichkeit die Runde machen. Jetzt gibt es aber einen besonderen Schnappschuss, zu dem sich Trump selbst äussert. Glücklich zeigt er sich darüber nicht.

Trump wieder auf «Time»-Cover

Zum vierten Mal ziert Trumps Gesicht das Cover des «Time Magazine». Es ist eine Ausgabe zum Gaza-Israel-Friedensplan. Das Magazin spricht in einem Instagram-Post nach der Freilassung israelischer Geiseln und der Entlassung Hunderter palästinensischer Gefangener von einem möglichen «Meilenstein in Trumps zweiter Amtszeit» und einem «strategischen Wendepunkt» für den Nahen Osten.

Eine sehr wohlwollende Ansprache, um den Leitartikel zu bewerben. Trump selbst schrieb dazu auf Truth Social, das «Time Magazine» habe eine relativ gute Geschichte über ihn geschrieben. Was zumindest nicht Ausdruck schierer Abneigung sein dürfte. Die zeigt er jedoch hinsichtlich der Bebilderung.

«Aber das Titelbild könnte das schlimmste aller Zeiten sein», beschwert er sich. Auf dem Cover ist ein Bild von Trump, welches der Fotograf offensichtlich von unten aufgenommen hat. Seine Haare seien kaum zu sehen, dafür mache es den Eindruck, als ob «ich eine Krone tragen würde, aber eine extrem kleine», schreibt er.

Er habe Bilder aus diesem Winkel nie gemocht. Doch das sei wirklich ein wahnsinnig schlechtes Bild und das habe sich natürlich verdient, angesprochen zu werden. In den Kommentaren zu dem Bild findet sich die typische Mischung aus Meme-Humor und Entsetzen.

Kritik an «Time»-Magazin wegen Bild von Trump

«Danke für den Lacher», schreibt Nutzerin «briannaterez». «Was für ein schöner Mann», kommentiert «khalilgreene». Eine Vielzahl an Menschen aber schreibt, das Bild solle gelöscht werden und dass es eine Frechheit sei, man dem Magazin entfolgen, es gar deabonnieren sollte.

Klar ist: Auch Trumps Fans lassen keine Fehler in seiner Selbstinszenierung zu. Schlechte Bilder tragen wahrscheinlich zur Entzauberung bei. Und das lässt das Maga-Lager offenbar nicht zu.


avatar
En Espresso bitte
14.10.2025 15:41registriert Januar 2019
Es ist tatsächlich etwas schlechter als das hier:
Bild
652
avatar
Lil Buoy aka Yung Speedo
14.10.2025 15:34registriert März 2020
Tja, wie man auf Englisch so schön sagt „Can‘t polish a turd“.
432
avatar
Ahura
14.10.2025 15:44registriert Februar 2024
Es gibt tatsächlich gute Fotos von Donald Trump. Das Times-Foto mag keines sein, aber dafür dieses hier.
Bild
402
