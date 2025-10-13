wechselnd bewölkt12°
Standing Ovations und gottgleiche Lobpreisungen für Trump in der Knesset

Video: watson/Lucas Zollinger, Nico Bernasconi

Standing Ovations und gottgleiche Lobpreisungen für Trump in der Knesset

13.10.2025, 17:5513.10.2025, 17:55

Anlässlich des Friedensabkommens im Gaza-Krieg, das er vermittelt hat, reist US-Präsident Donald Trump aktuell durch den Nahen Osten. Im israelischen Parlament Knesset in Jerusalem wurde der 79-Jährige mit Standing Ovations empfangen.

Parlamentsmitglieder skandierten lautstark «Trump, Trump, Trump!», während der Knesset-Vorsitzende Amir Ohana und Premierminister Benjamin Netanjahu den US-Präsidenten überschwänglich für all seine Verdienste lobten. Wir haben euch ein paar der bemerkenswertesten Momente zusammengeschnitten:

Video: watson/Lucas Zollinger, Nico Bernasconi

Es waren grosse Worte, welche die israelischen Volksvertreter wählten. Trump sei der Präsident des Friedens, sagte etwa Knesset-Vorsitzender Ohana. Er griff damit eine Bezeichnung auf, die Trump zuvor auch schon für sich selbst gebraucht hatte.

«Die Welt braucht mehr Trumps!»
Amir Ohana

Sowohl Ohana als auch Netanjahu wählten ausserdem ähnliche Begriffe, um Trumps bisherige Tätigkeit als US-Präsident zu beschreiben. So sei dieser resolut, entschlossen, mutig, stark und kühn. Netanjahu meinte: «Ich habe noch keinen [US-Präsidenten] gesehen, der die Welt so schnell verändert hat [...] wie unser Freund Donald J. Trump.»

Hier kannst du Trumps ganzen Besuch im Livestream nachschauen:

Video: YouTube/Reuters

Ohana hob Trump gar auf eine quasi gottgleiche Stufe, als er sagte, er werde ins «Pantheon der Geschichte» eingehen, wo ihm für seine Taten ein Schrein gewidmet werden würde. Als Pantheon wird die Gesamtheit der Götter einer Mythologie bezeichnet. Selbst in tausend Jahren würden sich die Juden noch an Trump erinnern, so Ohana.

Trump und Netanjahu zeigen sich zuversichtlich

Premierminister Netanjahu zitierte in seiner Rede eine Stelle aus dem biblischen Buch Kohelet. So gebe es eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. Und nachdem die letzten zwei Jahre eine Zeit des Krieges gewesen seien, folge nun eine Zeit des Friedens.

Als schliesslich auch der US-Präsident noch sein Wort an die versammelten Mitglieder der Knesset richtete, zeigte auch er sich zuversichtlich. Er prophezeite Israel und dem Nahen Osten eine Zeit des ewigen Friedens – so Gott wolle. Es gibt jedoch Analysten, die bereits jetzt Zweifel daran geäussert haben, dass aus der aktuellen Waffenruhe wirklich ein nachhaltiger Frieden werden kann. Danach liess Trump es sich nicht nehmen, sich in gewohnter Manier selbst zu loben und hat ebenfalls zum verbalen Rundumschlag gegen seine Vorgänger, Kritiker und politischen Gegner ausgeholt. (lzo)

Mehr Videos zum Thema:

Emotionales Wiedersehen: Hamas-Geiseln mit Familien vereint

Video: watson

Menschen in Gaza und Israel feiern Trumps Friedensabkommen

Video: watson/lucas zollinger

Zwei Jahre Gaza-Krieg: Die wichtigsten Momente im Video

Video: watson/Emanuella Kälin, Lucas Zollinger
Themen
Zwei Jahre Gaza-Krieg
1 / 5
Zwei Jahre Gaza-Krieg

Am 7. Oktober 2023 sterben beim Angriff der Hamas auf Südisrael 1200 Menschen. Als Reaktion fallen am 10. Oktober die ersten Bomben auf Gaza
Aktivisten der Gaza-Flottilla zurück in der Schweiz
Video: watson
