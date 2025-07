Donald Trump soll Putin mit der Bombardierung Moskaus gedroht haben. Bild: watson/keystone/imago

Trump-Tonaufnahme geleakt: «Werde Moskau in Grund und Boden bomben»

Der amerikanische Nachrichtensender CNN hat eine Tonaufnahme veröffentlicht, auf der Donald Trump erzählt, wie er dem russischen Präsidenten Putin damit gedroht habe, Moskau zu bombardieren.

Die Aufnahme soll bei einem Treffen mit Spendern im Wahlkampf 2024 entstanden sein. Trump sagt darin:

«Zu Putin habe ich gesagt: Wenn du in die Ukraine einmarschierst, werde ich Moskau in Grund und Boden bomben. Ich sage dir, ich habe keine andere Wahl.»

Putin habe ihm nicht geglaubt, so der heutige US-Präsident. «Aber er glaubte mir zu zehn Prozent.»

Auch gegenüber Chinas Präsidenten Xi Jinping habe er eine Drohung ausgesprochen, sagt Trump in der Tonaufnahme. Sollte Xi es wagen, in Taiwan einzufallen, würden die USA «Peking in Grund und Boden bomben».

«Er hielt mich für verrückt. Aber wir hatten nie ein Problem. Er fragte: ‹Peking?› Ich sagte: Ich habe keine Wahl. Ich muss euch bombardieren.» Donald Trump

Der US-Präsident ergänzte, es reiche bereits, wenn solche Drohungen zu fünf oder zehn Prozent glaubwürdig seien, um Kriege zu verhindern.

Trump macht Biden verantwortlich

Donald Trump behauptet immer wieder, Russland hätte seine Invasion in die Ukraine nie gestartet, wäre er im Amt gewesen. Für den Ausbruch des Angriffskriegs im Februar 2022 macht er den damaligen US-Präsidenten Joe Biden mitverantwortlich.

Trump sagte vor seiner Wahl 2024, er werde den Ukraine-Krieg innert 24 Stunden beenden. Russland und die Ukraine führten in seiner neuen Amtszeit Gespräche in der Türkei. Doch inzwischen ist der US-Präsident zur Einsicht gekommen, dass ein Frieden weiter auf sich warten lässt.

