Trump sieht sich selbst offenbar bereits als Papst. instagram

Trump postet Bild von sich als Papst – und erntet Spott

Kein Kommentar, nur ein Bild hat US-Präsident Donald Trump auf Instagram gepostet. Darauf zu sehen: Er als Papst. Das KI-generierte Bild sorgt jedoch im Netz für wütende Kommentare.

Vroni Fehlmann

US-Präsident Donald Trump hat erst vor wenigen Tagen noch erklärt, er wäre gerne Papst. Da war unklar, ob er das wirklich ernst meinte. Doch nun legt er nach. Auf Instagram hat Trump am Samstag ein Bild gepostet, das ihn als Papst zeigt.

Das KI-generierte Bild sorgt für Empörung und Spott im Netz. Von Gotteslästerung ist etwa die Rede. Auch Kommentare wie «geschmacklos», «Zeigen Sie Respekt!» oder «Haben Sie den Verstand verloren?» fallen. Eine Nutzerin wird deutlich: «Ich kann nicht glauben, dass das real ist. Ich erwarte nicht den geringsten Respekt von Trump, aber das ist ein neuer Tiefpunkt.» Eine andere erklärt: «Bitte denken Sie daran, bevor Sie irgendetwas tun: Gott sollte als erster vor allen anderen gefragt werden.»

Das Bild wurde nicht nur auf Trumps offiziellem Instagram-Account geteilt, sondern auch auf dem Account des Weissen Hauses. Das sorgt für noch mehr Empörung. «Das können Sie nicht ernst meinen. Vom offiziellen Account des Weissen Hauses?», fragt ein User. «Das ist respektlos», heisst es mehrfach. Manche sind gar irritiert, ob es sich um einen echten Account handelt.

Was hinter dem Post steckt, ist noch unklar. In wenigen Tagen, am 7. Mai 2025, beginnt das Konklave im Vatikan, wo ein neuer Papst gewählt wird. Trump-Fans hoffen bereits jetzt, dass der neue Pontifex Maximus den US-Präsidenten als Vorbild sieht.