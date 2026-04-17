Niederländische Polizei beschlagnahmt 86'000 Joints

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Schlechte Nachrichten für Kiffer in den Niederlanden: Fahnder haben bei einer Razzia im Süden des Landes in einem Firmengebäude 86'000 vorgedrehte Joints und mehr als 120 Kilogramm Haschisch beschlagnahmt, wie die Polizei mitteilte.

Die niederländische Polizei hat Zehntausende Joints und 120 Kilo Haschisch beschlagnahmt. Bild: DPA dpa

Zunächst sei den Beamten einer Spezialeinheit und den Spürhunden in dem Gebäude in Echt nur wenige Kilometer von der Grenze zu Nordrhein-Westfalen entfernt nichts Verdächtiges aufgefallen. Dann aber seien sie bei hartnäckiger Suche auf einen versteckten Raum gestossen, in dem sich das Drogenlager befand.

Verdächtige Vorgänge rund um zwei Gebäude hatten zu dem Polizeieinsatz geführt, bei dem die Fahnder dann an einer Adresse fündig wurden. Zunächst habe es keine Festnahmen gegeben, teilte die Polizei weiter mit. Die beschlagnahmten Drogen sollen vernichtet werden. (dab/sda/dpa)