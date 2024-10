Er hüpft nicht nur: Musk steckt 75 Millionen Dollar in Wahlkampf für Trump

Das Geld von Super PACs fliesst vor allem in Wahlwerbung, Wählermobilisierung und teils in rechtliche Schritte, um Wahlergebnisse anzufechten oder Wahlgesetze zu beeinflussen. (rbu/sda/dpa)

Wie US-Medien berichten, gründete Musk das «America PAC» im Mai – die Abkürzung steht für «Political Action Committee». Bei Musks Gründung handelt es sich um ein sogenanntes Super PAC, das unbegrenzte Spenden von Einzelpersonen und Unternehmen sammeln darf, um Wahlkampagnen zu fördern, ohne direkt mit den Kandidaten zusammenzuarbeiten – in der Praxis jedoch ist diese Unabhängigkeit schwer zu überwachen. Direkte Spenden an Kandidaten sind weiterhin streng reguliert.

Musk hat sich zuletzt auch öffentlich als wichtiger Unterstützer Trumps positioniert. So trat er etwa an dessen Seite bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania auf.

Multimilliardär Elon Musk unterstützt den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump auch finanziell: Laut Dokumenten der US-Wahlbehörde FEC hat der Tesla-Chef innerhalb von drei Monaten in Tranchen rund 75 Millionen US-Dollar (69 Millionen Euro) an das von ihm gegründete «America PAC» gespendet.

Michail Pichugin überlebte 66 Tage auf Schlauchboot – neben den Leichen seiner Begleiter

Zwei Männer und ein Teenager auf einem Boot verschwanden scheinbar spurlos im russischen Pazifik. Zwei Monate später wird Michail Pichugin abgemagert und entkräftet, aber lebend gefunden. Seine beiden Begleiter haben die Tortur hingegen nicht überstanden.

Mehr als zwei Monate nach dem Verschwinden eines Bootes im eisigen Meer der Region Ferner Osten in Russland ist einer von drei Vermissten gerettet worden. Die anderen beiden seien tot geborgen worden, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft in ihrem Telegram-Kanal mit. Der Ferne Osten grenzt im Westen an Sibirien, im Süden an die Mongolei und an China.