Vilnius, Litauen: Ein Bildschirm in der Nähe des Energiemuseums zeigt die kommende Energie-Unabhängigkeit von Russland an. Bild: keystone

Baltische Staaten beginnen mit Abkopplung von russischem Stromnetz

Die drei baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland haben am Samstag mit einer lange geplanten Abkopplung vom russischen Stromnetz begonnen. Die drei Staaten sollen nun in das europäische System integriert werden. Die Abkopplung von Russland wurde bereits seit Jahren vorbereitet, seit Beginn des Ukraine-Kriegs war der Schritt drängender geworden.

Der Prozess habe am frühen Morgen begonnen, teilte Litauens staatlicher Netzbetreiber Litgrid mit.

Laut Litgrid-Sprecher Matas Noreika schaltete zunächst Litauen seine Stromverbindung zu Russland und Belarus ab, die beiden anderen Länder sollten wenig später folgen. Bevor die drei Staaten am Sonntag über Polen ans europäische Stromnetz angeschlossen werden, operieren sie demnach für rund 24 Stunden für einige Tests in einem sogenannten isolierten Modus.

Insgesamt waren in den drei baltischen Staaten und in Polen 1,6 Milliarden Euro in das Projekt zur Synchronisation der Stromnetze investiert worden. Der polnische Stromnetzbetreiber PSE kündigte an, die Verbindung mit Litauen mit Hubschraubern und Drohnen zu überwachen.

Die EU- und Nato-Mitgliedstaaten Litauen, Lettland und Estland hatten den Anschluss ans europäische Stromnetz lange vorbereitet. Technische und finanzielle Probleme verzögerten jedoch den letztlichen Vollzug des Schritts.

Bereits seit kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs beziehen die Länder schon keinen russischen Strom und kein russisches Gas mehr – ihre Stromnetze blieben jedoch nach wie vor mit Russland und Belarus verbunden und wurden von Moskau aus kontrolliert.

Behörden zufolge erfolgt die Abkopplung von Moskau auch zum Schutz der drei Länder. Dadurch werde es Russland unmöglich gemacht, «das Stromsystem als Werkzeug geopolitischer Erpressung zu nutzen», sagte der litauische Energieminister Zygimantas Vaiciunas.

Die drei baltischen Staaten waren seit der Sowjetzeit ins russische Stromnetz integriert. Die Abkopplung soll in allen drei Ländern mit offiziellen Veranstaltungen gefeiert werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will am Sonntag in der litauischen Hauptstadt Vilnius an einer Zeremonie teilnehmen.

Die EU-Aussenbeauftragte und ehemalige estnische Regierungschefin Kaja Kallas beschrieb die Abkopplung vom russischen Stromnetz im Onlinedienst X als einen «Sieg für die Demokratie». Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte in der vergangenen Woche, sein Land habe «alle Massnahmen ergriffen, um den zuverlässigen und unterbrechungsfreien Betrieb» seines Energiesystems zu gewährleisten. (sda/afp)