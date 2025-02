Grossteil von Chile hat wieder Strom

Nach stundenlangem Stromausfall in praktisch ganz Chile ist die Elektrizität weitgehend wiederhergestellt. Seit Mitternacht fliesse der Strom für 90 Prozent der privaten Verbraucher wieder, teilte die Aufsichtsbehörde für die Stromnetze in der Nacht zum Mittwoch mit.

Kölner «Karnevalsjungfrau» stirbt bei schwerem Skiunfall in Arosa GR

Eine Kölner Karnevalspersönlichkeit ist bei einem Skiunfall in Arosa GR vergangene Woche ums Leben gekommen – dies nur kurz vor dem grossen Umzug in der Stadt.

Ein tragischer Skiunfall überschattet die Karnevalssession in Köln-Esch. Bei dem in der vergangenen Woche in Arosa GR tödlich verunglückten Skifahrer handelt es sich um die Jungfrau Pasqualin, die eine wichtige Rolle bei den Feierlichkeiten spielt. Der 58-jährige Pasquale Boeti erlag in der Nacht auf vergangenen Mittwoch seinen Verletzungen im Kantonsspital Graubünden, berichtet der «Express».