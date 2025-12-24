bedeckt
DE | FR
burger
International
England

Fettberg in Londoner Kanalisation entdeckt

In this undated handout photo issued by Thames Water on Tuesday, Sept. 12, 2017, a view of a fatberg inside a sewer in Whitechapel, London. British engineers say they have launched a “sewer war” again ...
Die Aufnahme dieses Fettbergs stammt von 2017. Seither blieb es ruhig. Zu ruhig. Bis jetzt.Bild: AP/Thames Water

Fettberg in Londoner Kanalisation entdeckt – du willst nicht wissen, wie gross

24.12.2025, 14:4424.12.2025, 15:00

Ein Klumpen aus verhärtetem Fett, Öl und anderen Abfällen – und das mit einem geschätzten Gewicht von etwa 100 Tonnen: In den Abwasserkanälen im Osten Londons ist ein riesiger Fettklumpen entdeckt worden. Der sogenannte «Fatberg» sei im Stadtteil Whitechapel von Arbeitern gefunden worden und habe etwa eine Länge von 100 Meter, teilte der Wasserversorger Thames Water am Montag mit.

Das Unternehmen betitelt den unappetitlichen Fund als «Enkel» eines Fettbergs, der 2017 ebenso in Whitechapel gefunden wurde. Dieser wog der Nachrichtenagentur PA zufolge 130 Tonnen und hatte eine Länge von mehr als 250 Metern. Der Riesenklumpen gehört demnach zu den grössten, die je entdeckt wurden. Eine Probe davon wurde sogar im Museum of London ausgestellt.

Der Fund des Fettbergs kurz vor Weihnachten bringt laut Thames Water jedoch eine weniger festliche Warnung für die Bürgerinnen und Bürger mit sich. «Dieser jüngste Fettberg zeigt genau, was passiert, wenn Fette, Öle und Feuchttücher in unsere Abflüsse gelangen – sie verschwinden nicht, sondern sammeln sich an und verursachen ernsthafte Schäden», warnte der Leiter der Abfallentsorgung für Nord-London, Tim Davies. Die Entfernung des Klumpens sei ausserdem teuer und könne mitunter Wochen dauern. (rbu/sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Windeln, Kondome, Kochfett: Neuer Riesen-Fettberg in englischer Kanalisation entdeckt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Mindestens zwei Tote bei Explosion in US-Seniorenheim
Bei einer schweren Explosion und einem Brand in einem US-Pflegeheim nahe der Stadt Philadelphia sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen und mehrere verletzt worden. Das teilten die Feuerwehr und Pennsylvanias Gouverneur Josh Shapiro nach einer ersten Bilanz mit. Als mögliche Ursache der Explosion am Dienstagabend wird ein Gasleck vermutet.
Zur Story