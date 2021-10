Fall Julian Assange: Amnesty fordert vor einer Anhörung erneut die Freilassung

Vor einer Anhörung im Fall Julian Assange hat Amnesty International erneut die Freilassung des inhaftierten Wikileaks-Gründers gefordert. Die US-Justiz müsse ihre Vorwürfe gegen den Australier fallenlassen und die britischen Behörden ihn umgehend aus der Haft entlassen, teilte die Menschenrechtsorganisation am Dienstag mit. Am Mittwoch soll in London das Berufungsverfahren um Assanges Auslieferung an die USA beginnen.

Die US-Justiz will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Ihm …