Ermittlungen gegen Prinz Andrew Mountbatten-Windsor werden fortgesetzt

Polizei setzt Andrew-Ermittlungen in Windsor fort

23.02.2026, 10:4123.02.2026, 10:41

Die britische Polizei wird ihre Ermittlungen im Fall Andrew auf dem Gelände von Schloss Windsor heute fortsetzen. Das berichten unter anderem die Nachrichtenagentur PA und der Sender Sky News.

epa12756666 (FILE) - Then Britain&#039;s Prince Andrew departs Westminster Cathedral in London, Britain, 16 September 2025, after the funeral of Britain&#039;s Katharine, Duchess of Kent. (re-issued 1 ...
Andrew Mountbatten-Windsor ist in den Epstein-Fall verwickelt.Bild: EPA

Die Thames Valley Police hatte den jüngeren Bruder von König Charles III. in der vergangenen Woche in Zusammenhang mit dessen Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zwischenzeitlich festgenommen.

Andrew Mountbatten-Windsor (66) hatte im Verlauf des Skandals aus der Royal Lodge, einem luxuriösen Anwesen auf dem Schlossgelände, ausziehen müssen. Die Polizei führte dort auch am Wochenende Durchsuchungen durch. Dem früheren Prinzen wird Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt vorgeworfen. Er soll in seiner früheren Rolle als Handelsbeauftragter Informationen an den US-Finanzier Epstein weitergeleitet haben.

epa12764527 Police officers patrol the area around Royal Lodge past the media where Andrew Mountbatten-Windsor (formerly Prince Andrew, the Duke of York) used to live continues to be searched by Thame ...
Polizisten patrouillieren im Bereich um die Royal Lodge, wo Andrew Mountbatten-Windsor früher wohnte.Bild: EPA

Andrews Verwicklungen in den Skandal hatten Grossbritannien in Aufruhr versetzt – es war das erste Mal seit mehr als 350 Jahren, dass ein ranghohes Mitglied der Königsfamilie festgenommen wurde. Zu der aktuellen Entwicklung hat sich der Bruder des Königs bislang nicht geäussert. Vorherige Vorwürfe, bei denen es um mutmassliche Sexualdelikte ging, hatte Andrew immer zurückgewiesen.

Thronfolger William bei den Filmpreisen

Am Montagmorgen berichteten die britischen Medien über Untersuchungen der Londoner Metropolitan Police. Hier geht es im Kern um die Frage, ob bei Epsteins mutmasslichem Menschenhandel mit Privatjets britische Flughäfen genutzt wurden. Im Fokus steht auch der Militärflugplatz Northolt. Der 2019 in Haft gestorbene Multimillionär hatte über Jahre einen Missbrauchsring mit einer bis heute unbekannten, hohen Zahl an Opfern betrieben.

The Prince and Princess of Wales attend the BAFTA Film Awards The Prince and Princess of Wales attend the BAFTA Film Awards 2026, at the Royal Festival Hall, London, UK, on the 22nd February 2026. Pic ...
Prinz William äussert sich beim britischen Filmpreis indirekt zur aktuellen Situation.Bild: imago

Besondere Aufmerksamkeit erhielt bei den Briten am Sonntagabend der Auftritt von Thronfolger Prinz William und dessen Frau Kate bei der Verleihung der britischen Filmpreise. Der Sohn von Charles – und Neffe von Andrew – wurde gefragt, ob er das vielfach ausgezeichnete Drama «Hamnet» bereits gesehen habe. «Ich muss in einem ziemlich ruhigen Zustand sein, und das bin ich im Moment nicht», antwortete William. Er spare sich den Film auf. (sda/dpa)

Mehr zu Andrew:

Polizei hat Andrew Mountbatten-Windsor festgenommen
