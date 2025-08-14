Am Donnerstag werden auf Zypern bis zu 45 Grad erwartet. Bild: keystone

Hitzewelle in Zypern: Temperaturen bis zu 45 Grad

Eine starke Hitzewelle macht den Menschen auf Zypern zu schaffen. Am Donnerstag werden im Landesinneren Temperaturen von bis zu 45 Grad Celsius erwartet.

Bereits am Vortag seien am Messpunkt der Ortschaft Lefkara – etwa 20 Kilometer von der Küste entfernt – sogar 46,1 Grad gemessen worden, berichtete der zyprische Rundfunk (RIK).

Der zyprische Wetterdienst gab eine Warnstufe für extreme Höchsttemperaturen heraus, die sowohl für das Inland als auch für höhere Gebirgslagen gilt. Wegen der Meeresbrise sei die Lage an den Küsten etwas besser. Dort werden Höchsttemperaturen um die 38 Grad erwartet.

Ab Freitag sollen die Temperaturen allmählich sinken und bis Sonntag wieder den jahreszeitlichen Durchschnittswerten um die 36 Grad entsprechen. (sda/dpa)