sonnig26°
DE | FR
burger
International
EU

Hitzewelle in Zypern: Temperaturen bis zu 45 Grad

A British helicopter, left, flies over the burning area at Souni village, Cyprus, during a massive wildfire on the southern side of the east Mediterranean island nation&#039;s Troodos mountain range, ...
Am Donnerstag werden auf Zypern bis zu 45 Grad erwartet.Bild: keystone

Hitzewelle in Zypern: Temperaturen bis zu 45 Grad

14.08.2025, 11:0814.08.2025, 11:08
Mehr «International»

Eine starke Hitzewelle macht den Menschen auf Zypern zu schaffen. Am Donnerstag werden im Landesinneren Temperaturen von bis zu 45 Grad Celsius erwartet.

Bereits am Vortag seien am Messpunkt der Ortschaft Lefkara – etwa 20 Kilometer von der Küste entfernt – sogar 46,1 Grad gemessen worden, berichtete der zyprische Rundfunk (RIK).

Der zyprische Wetterdienst gab eine Warnstufe für extreme Höchsttemperaturen heraus, die sowohl für das Inland als auch für höhere Gebirgslagen gilt. Wegen der Meeresbrise sei die Lage an den Küsten etwas besser. Dort werden Höchsttemperaturen um die 38 Grad erwartet.

Ab Freitag sollen die Temperaturen allmählich sinken und bis Sonntag wieder den jahreszeitlichen Durchschnittswerten um die 36 Grad entsprechen. (sda/dpa)

Mehr zur Hitze:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Neue Schweizer Banknoten: Die Entwürfe sind da!
1 / 9
Neue Schweizer Banknoten: Die Entwürfe sind da!

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) kommt mit der neuen Banknotenserie voran. Es liegen zwölf Entwürfe vor, zu denen nun die Meinung der Bevölkerung eingeholt wird.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ungeahnte Funde in der Tiefe
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
3
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
4
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
5
Zoo erhält nach Aufruf erste Tierspenden – Mutter verfüttert Pony ihrer Tochter an Löwen
Meistkommentiert
1
Real Madrid blättert 45 Mio. Euro für Mastantuono hin +++ So viel kassiert YB für Athekame
2
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
3
Kein Fixpreis, keine Volksabstimmung – das Wichtigste aus der Pressekonferenz zum F-35
4
Strassenbauer packt aus: «Sie motzen im Büro auf hohem Niveau, wir schuften in der Hitze»
5
Jährlicher Bericht des Aussenministeriums: So beurteilt die US-Regierung die Schweiz
Meistgeteilt
1
Ukraine: Situation bei Pokrowsk stabilisiert +++ Selenskyj heute in London
2
Deutsche Rüstungsfirma Renk könnte Lieferstopp nach Israel umgehen
3
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
4
Pokémon-Fans kaufen McDonald's-Menu und werfen Pommes weg
5
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
Trump und Putin: Warum Alaska nichts Gutes erwarten lässt
US-Präsident Trump spricht vage von einem Gebietsabtausch in der Ukraine, doch er verkennt die Lage. Nach wie vor scheint er nicht bereit zu sein, Druck auf Putin auszuüben. Dieser wird den Krieg deshalb wohl kaum beenden.
US-Präsident Trump scheint aus seinen Fehlern nicht zu lernen. Etliche an Russland gerichtete Ultimaten liess er folgenlos verstreichen. Damit ist sein Drohfinger gegenüber Kreml-Herrscher Putin mehr als abgenutzt: Der Diktator kann nun davon ausgehen, dass Trump ihn nicht unter unaushaltbar grossen Druck setzen wird, den Krieg in der Ukraine endlich zu beenden.
Zur Story